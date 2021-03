Flechten im Garten: Schaden sie Bäumen und Sträuchern? Stand: 23.03.2021 12:14 Uhr Flechten an Bäumen und Sträuchern schimmern grau, grün, gelb und manchmal orange. Sie schaden nicht, sondern sind ein Zeichen für gute Luft. Bei älteren Pflanzen ist ein Rückschnitt sinnvoll.

In vielen Gärten wachsen Flechten an Baumstämmen und Zweigen von Sträuchern. Für Laien erwecken sie den Eindruck, dass die Pflanzen von Schädlingen befallen sind. Doch an gesunden Pflanzen können Flechten keinen Schaden anrichten. Im Garten sind sie sogar meist ein Zeichen für saubere Luft. Da Flechten keine Wurzeln haben, können sie Wasser und Nährstoffe nur aus der Luft aufnehmen und sind auf gute Luftqualität angewiesen.

Flechten sind keine Parasiten

Flechten sind keine Parasiten, die aus den Leitungsbahnen der Rinde wichtige Nährstoffe abzweigen. Es handelt sich um eine Lebensgemeinschaft zwischen Pilzen und Algen, die Äste lediglich als Lebensraum nutzen. Ihre Versorgung können sie selbst sichern und müssen der Pflanze keine Nährstoffe entziehen. In Europa gibt es etwa 2.000 verschiedene Flechtenarten, Laubbäume wie Pappel, Esche und Apfelbaum sind meist am stärksten besiedelt.

Schwache Pflanzen durch Rückschnitt stärken

Flechten können nur Schäden verursachen, wenn Pflanzen nicht vital genug sind. Dann können sie beispielsweise die Knospen an alten Sträuchern überwuchern und verhindern, dass sie aufbrechen. In solchen Fällen hilft bei Bäumen und Beerensträuchern ein Verjüngungsschnitt, bei dem alte Äste entfernt werden. Bei Obst- oder Ziersträuchern die ältesten, dicksten Zweige dicht über dem Boden abschneiden. Anschließend sollte die Pflanze mit Dünger versorgt werden. Das regt den Austrieb an und sie kann sich gegen die Flechten durchsetzen.

Bei Schädlingsbefall Flechten mit Bürste entfernen

Bei älteren Obstbäumen kann es sinnvoll sein, üppig wachsende Flechten vom Stamm zu entfernen. Eventuell überwintern dort Schädlinge wie Apfelwickler und Baumläuse. Gibt es Probleme mit Schädlingen, sollte die lockere Borke mit Moos- und Flechtenbewuchs mit einer weichen Bürste entfernt werden.

