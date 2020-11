Urlaub trotz Corona: Ist das noch möglich?

Seit Montag, 2. November, sind touristische Übernachtungen in ganz Deutschland verboten. In Niedersachsen dürfen Urlauber einen bereits begonnenen Urlaub noch beenden. In Mecklenburg-Vorpommern müssen Feriengäste bis spätestens Donnerstag, 5. November, abreisen, Tagesgäste dürfen ab sofort nicht mehr einreisen. In Schleswig-Holstein müssen Touristen am Sonntag abreisen, spätestens aber am Donnerstag, falls etwa Fähren keine Plätze mehr bieten.

Das Auswärtige Amt hat die seit März geltende weltweite Reisewarnung für touristische Reisen am 1. Oktober aufgehoben und durch differenzierte Reise- und Sicherheitshinweise für einzelne Länder ersetzt. Reisende sollten sich auf der Website des Auswärtigen Amts über aktuelle Hinweise zum jeweiligen Urlaubsland informieren.

Gewarnt wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in fast alle EU-Staaten sowie zahlreiche andere europäische und außereuropäische Länder. Sie wurden aufgrund hoher Infektionszahlen vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft. Unter anderem lag dort die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot, sondern ein dringender Appell des Auswärtigen Amtes entsprechende Reisen nicht zu unternehmen.

Außerhalb der EU gelten Reisewarnungen unter anderem für beliebte Reiseziele wie Ägypten, Tunesien und die Türkei. Außerdem rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Norwegen ab, weil das Land eine zehntägige Quarantäne für Reisende aus Deutschland verfügt hat. In Europa sind derzeit unter anderem folgende Länder und Regionen betroffen:

Andorra: das ganze Land

das ganze Land Belgien: das ganze Land

das ganze Land Bulgarien : das ganze Land

: das ganze Land Dänemark : mehrere Regionen sowie die Hauptstadt Kopenhagen

: mehrere Regionen sowie die Hauptstadt Kopenhagen Estland : einzelne Regionen

: einzelne Regionen Finnland : die Region Österbotten

: die Region Österbotten Frankreich : das ganze Land

: das ganze Land Gibraltar (britische Exklave)

(britische Exklave) Griechenland : die Region West-Makedonien

: die Region West-Makedonien Großbritannien : das ganze Land

: das ganze Land Irland : das ganze Land

: das ganze Land Italien : das ganze Land mit Ausnahme der Region Kalabrien

: das ganze Land mit Ausnahme der Region Kalabrien Island: das ganze Land

das ganze Land Kroatien : das ganze Land

: das ganze Land Lettland : einzelne Regionen

: einzelne Regionen Liechtenstein: das ganze Land

das ganze Land Litauen : einzelne Regionen

: einzelne Regionen Luxemburg : das ganze Land

: das ganze Land Malta : das ganze Land

: das ganze Land Monaco : das ganze Land

: das ganze Land Niederlande : das ganze Land

: das ganze Land Österreich : das ganze Land mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz im Kleinwalsertal

: das ganze Land mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz im Kleinwalsertal Polen : das ganze Land

: das ganze Land Portugal: der Großraum Lissabon und die Regionen Norte und Centro

der Großraum Lissabon und die Regionen Norte und Centro Rumänien : das ganze Land

: das ganze Land San Marino : das ganze Land

: das ganze Land Schweden : Stockholm sowie mehrere Provinzen

: Stockholm sowie mehrere Provinzen Schweiz : das ganze Land

: das ganze Land Slowakei: das ganze Land

das ganze Land Slowenien : das ganze Land

: das ganze Land Spanien : das ganze Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln

: das ganze Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln Tschechien : das ganze Land

: das ganze Land Ungarn : das ganze Land

: das ganze Land Zypern: die ganze Insel

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich auf das Coronavirus testen lassen und sich sofort bei seinem zuständigen Gesundheitsamt melden. Der Test kann auch im Ausland erfolgt sein, darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. In Deutschland sind die Tests für Reisende aus Risikogebieten innerhalb von 10 Tagen kostenlos und werden bei der Ankunft auf einigen Flughäfen, in Seehäfen sowie in der Nähe des Wohnortes angeboten (Informationen unter der Telefonnummer 116 117). Möglich sind auch Antigentests, sogenannte Schnelltests. Heimkehrer ohne negatives Testergebnis müssen 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein kann die Quarantäne nur mit zwei negativen Testergebnissen verkürzt werden, zwischen denen mindestens fünf Tage liegen müssen.

Die Testpflicht gilt nicht für Reisende, die durch ein Risikogebiet gefahren sind, ohne dort anzuhalten. Ausnahmen gibt es unter anderem auch für Berufspendler und Reisende, die weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet waren. Die genauen Regelungen unterscheiden sich in den Bundesländern.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die geltende Regelung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab dem 8. November zu ändern. Rückkehrer müssen dann sofort für zehn Tage in Quarantäne gehen und sich beim Gesundheitsamt melden. Die Isolation kann frühestens am fünften Tag nach der Einreise durch einen Test beendet werden, der negativ ausfällt. Das Gesundheitsamt muss in jedem Fall über das Testergebnis informiert werden. Die konkrete Umsetzung dieser Regeln liegt bei den Bundesländern.

Bei einem positiven Testergebnis bleibt die Quarantäne bestehen, auch wenn sich keine Krankheitssymptome zeigen. Das gilt auch für die Personen, mit denen die Betroffenen nahen Kontakt hatten. Das Einhalten der Quarantäne wird vom zuständigen Gesundheitsamt überwacht.

Bislang hatten Reiserückkehrer aus Risikogebieten durch die verpflichtende Quarantäne meist keinen Verdienstausfall zu befürchten. Auch das soll sich ändern: Wer nach einer Reise in ein Risikogebiet wegen der Quarantäne nicht arbeiten kann, soll demnach künftig keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Wann die Neuregelung in Kraft tritt, ist aber noch unklar.

Das Auswärtige Amt rät von Kreuzfahrten ab. Ausgenommen sind Flusskreuzfahrten innerhalb der EU und des Schengen-Raums mit besonderen Hygienekonzepten sowie Fahrten, die in einem deutschen Hafen starten und enden, ohne zwischendurch in einem Hafen im Ausland anzulegen und ebenfalls spezifische Hygienekonzepte vorweisen.

Die Deutsche Bahn fährt auf fast allen Verbindungen im Fernverkehr - auch ins benachbarte Ausland - weiter im Normalbetrieb. Für Fahrkarten gelten die normalen Stornobedingungen. In allen Zügen gilt eine Maskenpflicht. Die wichtigsten Fragen beantwortet die Bahn auf ihrer Website.