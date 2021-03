Stand: 11.03.2021 14:42 Uhr Kränze aus Zweigen binden - natürlich schön

Ein bunter Kranz an der Haustür, eine frühlingshafte Tischdekoration oder ein kleines Nest für die Ostereiersuche: Kränze aus Zweigen, Ästen oder Birkenreisig sind natürlich schön. Man kann sie entweder kaufen und dekorieren oder einfach selber machen.

Biegsame Zweige wie Weide, Hasel, Hartriegel oder frisches Birkenreisig eignen sich gut. Diese kann man beim Spazierengehen sammeln (nicht abschneiden oder abrupfen) oder im eigenen Garten finden oder schneiden.

Anleitung und Tipps für kleine Kränze und Nester

Für Kränze oder Nester die Zweige zu einem Kreis biegen und mit Draht zusammenbinden. Alternativ in einer Schale oder einem Topf in Form legen, miteinander verwinden und mit einer Schnur zusammenbinden. Tipp: Bindedraht oder Schnur vorher zurechtschneiden, beim Binden hat man keine Hand mehr dafür frei. Dickere trockene Zweige vorher für zwei bis drei Stunden in Wasser einlegen, dann sind sie biegsamer.

Für kleine Nester aus Birkenreisig die Enden der Zweige ineinanderschieben und verweben sowie mit kleineren Zweigen umwickeln. Die Nester können ruhig etwas unruhig wirken - dann sehen sie besonders natürlich und wie echte Vogelnester aus.

Zum Schluss die Kränze individuell nach Geschmack mit Blüten, Moos, Federn oder bunten Bändern dekorieren und selbst gestaltete Ostereier, Schokoeier oder Spielzeug in die Nester platzieren. Die Kränze nach Ostern nicht entsorgen, sondern zu anderen Anlässen wiederverwenden. Die kleinen Nester kann man auch als Anzünder für den Kamin benutzen.

