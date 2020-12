Kreative Ideen für Eltern und Kinder zu Hause Stand: 09.12.2020 16:44 Uhr Die Ferien stehen vor der Tür und neue Corona-Beschränkungen kündigen sich an: Die Tage mit Kindern können ganz schön lang werden. Kreative Ideen und sinnvolle Beschäftigungen für Groß und Klein.

von Anja Deuble, NDR.de

Wenn der geplante Urlaub ausfällt, ist die Enttäuschung natürlich groß. Sind die Ferien nur verschoben, können Sie sich aber trotzdem mit ihrem Reiseziel beschäftigen: Kochen und backen Sie mit den Kindern landestypische Rezepte, dekorieren Sie die Wohnung in den Landesfarben oder lernen Sie die Sprache. Sehr hilfreich beim Lernen einer fremden Sprache: Bekleben Sie Gegenstände in ihrer Wohnung mit Zetteln. So wird der Stuhl zum "chair", "la silla" oder "une chaise". Begrüßen Sie sich in der Fremdsprache oder üben Sie im Gespräch kleine Alltagssituationen. Sie können auch Filme in den Originalsprachen gucken oder landestypische Weihnachtslieder singen.

Zu Silvester geht es auf eine Europareise: Welche Bräuche gibt es bei unseren Nachbarn? Wie starten die Franzosen in das neue Jahr? Was gibt es zu essen in Dänemark oder Italien? Neujahrswünsche kann man basteln, aufschreiben, fotografieren und an Freunde und Familie schicken.

Statt Besuch: Ein Album für Familienmitglieder

Die gesamte Verwandschaft bekommt zurzeit besser keinen Besuch. Damit aber alle am Ball bleiben, können Sie ein Tagebuch über ihren Familienalltag führen. Kleine Geschichten über die verlorenen Socken in der Waschmaschine, den einsamen Löffel im Spülbecken, Bücher im Regal, die sich Geschichten erzählen - oder Sie fotografieren ihren Alltag wie etwa das gemeinsame Mittagessen. All das sammeln Sie in einem Album, ob analog oder digital.

Singen macht glücklich, Theater kreativ

Veranstalten Sie einen Karaoke-Abend: Singen Sie mit ihren Kindern, tanzen Sie gemeinsam durch die Wohnung oder das Haus und machen Musik mit allem, was Sie finden. Oder Sie machen die Instrumente gleich selber: Reis in Küchenpapierrollen, Kochlöffel und Topf, Ping-Pong-Bälle im Schneebesen. Überlegen Sie sich neue Texte für Ihre Lieblingslieder.

Für einen improvisierten Theaterabend sammeln Sie von jedem Familienmitglied drei Stichwörter ein und bauen diese in kleine Szenen ein. Aufgeschrieben sind das schöne Erinnerungen an eine schwierige Zeit.

Sportlich ist die Familienolympiade: Wer kann weiter springen, höher hüpfen oder weiter werfen? Hampelmann, Liegestütze oder Kniebeugen: Wer schafft die meisten? Das geht drinnen genau so gut wie draußen, in der Wohnung kommen dann noch die Disziplinen Wattebausch-Weitwurf, Zielwerfen mit Teebeuteln oder Reiskörner-Weitpusten dazu. Ein Mini-Trampolin rettet vor dem "Lagerkoller". Wenn Sie kein eigenes haben, hat vielleicht der Nachbar eines.

Experimentieren, schätzen und zählen

Mit zählen, sortieren und messen kann man sich ganz wunderbar beschäftigen: Wie viele paar Schuhe haben wir im Haus? Wie lang ist so ein Schuh? Kommen wir bis nach Hannover, wenn wir alle hintereinander legen oder nur bis zum nächsten Supermarkt? Was wiegt ein Paket Nudeln? Wie viele Nudel-Packungen bin ich? Wie viele Trockenerbsen sind in einer Packung?

Schön sind auch Experimente mit Wasser, Öl und Lebensmittelfarbe. Alles zusammen in ein Glasgefäß geben, schütteln und beobachten, was so passiert. Wie reagiert das ganze, wenn Spülmittel dazu kommt? Wer mag, macht Makroaufnahmen mit einer Kamera oder dem Smartphone.

Klopapierrollen, Eierkartons, Gesammeltes: Basteln Sie doch mal wieder, viele Ideen für die Weihnachtszeit lassen sich auch zeitlos abwandeln, Schneekugeln zum Beispiel kann man jederzeit verschenken. Veranstalten Sie Papierflieger-Meisterschaften oder spielen Sie "Schiffe versenken" mit Booten aus Zeitungspapier auf dem Wohnzimmerboden, aufgeklebtes Krepppapier bildet die Zielquadrate ab. Die Spielfelder grenzen Sie mit Bettlaken oder Wolldecken voneinander ab.

Schatzsuche und Geistergeschichten

Eine Schatzsuche oder eine Schnitzeljagd macht auch mit kleineren Kinder Spaß: Wer noch nicht lesen kann, bekommt kleine gemalte Zettel mit Hinweisen auf den nächsten Ort. Am Ende der Suche wartet eine Überraschung. So eine "Jagd" kann man auch in der Wohnung veranstalten.

Auf einer Entdeckungsreise durch ihr Viertel gibt es auch jetzt vieles zu sehen oder zu finden. Sie können ein Naturbuch über den Park nebenan gestalten und mit Farbstiften und Papier dokumentieren, wie es hier im Winter aussieht. Zu Hause können Sie die Pflanzen oder Vögel bestimmen, ein großes Skizzenbuch füllt sich so schnell mit ihren Eindrücken. Achten Sie beim Spaziergang auf genügend Abstand zu ihren Mitmenschen und gehen Sie nur raus, wenn Sie und ihre Kinder gesund sind. Alternativ gehen Sie auf den Balkon oder beobachten die Natur vom Fenster aus, vielleicht haben Sie Platz für ein Vogelhäuschen?

Eine Nachtwanderung ist spannend und bietet völlig neue Eindrücke von der Stadt, ihrem Dorf, der Gemeinde oder der dunklen Wohnung. Mit größeren Kindern kann man beispielsweise ein Drehbuch für eine Geistergeschichte entwickeln und mit dem Smartphone filmen.

Nähen, stricken oder häkeln

Das haben wir doch alle mal gelernt, damals im Hauswirtschaftsunterricht. Und nun können Sie es Ihren Kindern beibringen. Vielleicht kommt ein gemeinsames Projekt dabei heraus? Ein Decke für Oma und Opa, Socken für die Lieblingstante oder Schals für alle Familienmitglieder.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.11.2020 | 14:00 Uhr