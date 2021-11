Schöne Tischdeko zu Weihnachten aus alten Buchseiten basteln Stand: 23.11.2021 15:57 Uhr Kunstvolle Weihnachtsbäumchen für eine schöne Tischdekoration, Geschenk-Anhänger, Grußkarten oder wiederverwendete Geschenkverpackungen: Schönes selber zu machen, ist kreativ und individuell.

Bücher, die nicht mehr gelesen werden, müssen nicht in den Altpapiercontainer wandern. Mit ein wenig Aufwand und etwas Fantasie kommen vergilbte Buchseiten und alte Schachteln zu neuen Ehren. Auch Kinder haben Spaß an der nachhaltigen Bastelei, da es hier auch krumm und schief sein darf.

Eine Buchseite wird zum Weihnachtsbaum

Für ein flaches Bäumchen aus Papier die Form auf einer alten Buchseite vorzeichnen. Am Rand Papier- oder Holzleim auftragen und dann eine Schnur oder Papierdraht auflegen und fixieren. Für die Bäumchen gut ein bis zwei Zentimeter Paketband als "Stamm" am unteren Rand mittig stehen lassen und mit einem Tropfen Klebstoff bedecken, das sorgt für Standfestigkeit.

Gut trocknen lassen und anschließen ausschneiden. Nach Belieben mit Farbe, Beschriftungen oder Zeichnungen verzieren. Das Bäumchen steht auf einer Holzscheibe oder einem Fundstück aus dem Wald. Dazu ein kleines Loch bohren und den "Stamm" hineinstecken, gegebenenfalls mit Klebstoff befestigen.

Gefaltet und aufgefädelt: Ein Tannenbäumchen für den Tisch

Für die Bäumchen aus Papierstreifen Buchseiten in unterschiedlich breite und lange Streifen schneiden. Wie beim lebenden Vorbild sind die Zweige unten breiter und werden nach oben schmaler und kürzer. Je nach gewünschter Größe der Bäume variiert also die Länge und Breite der benötigten Streifen. Im gezeigten Beispiel werden die Papierstreifen auf einen Holz-Spieß aufgefädelt, der circa 15 cm hoch ist - mit Stern auf der Spitze.

Den Anfang machen 8 circa 20 cm lange und 1 cm breite Streifen. Die Streifen am Ende U-förmig aufeinander legen und mittig vorsichtig ein Loch mit einer Nadel durch beide Schichten bohren, diese dann auf den Spieß auffädeln. Wiederholen, bis der Baum die gewünschte Form angenommen hat. Den Holzspieß auf einer Unterlage befestigen. Im gezeigten Beispiel stehen die Bäumchen auf einem Stück Holz oder einer kleinen Holzscheibe, auch ein großer Tannenzapfen funktioniert. In das Holzstück ein kleines Loch bohren (Handbohrer oder Bohrmaschine), den Spieß hineinstecken und eventuell mit Leim befestigen. Einen Dekostern aus Kokosnusschale (ein kleines Loch hineinbohren und aufstecken) oder eine Sternschnuppe aus Papier an die Spitze kleben.

Geschenkverpackungen und -Anhänger oder Grußkarten

Für Anhänger, Klappkarten oder Geschenkverpackungen die Motive auf Buchseiten vorzeichnen und ausschneiden. Wer das nicht so gut freihändig kann: Plätzchen-Ausstecher sind eine prima Vorlage. Die Motive dann mit Tapetenkleister oder Papierkleber auf die Oberflächen kleben und gut trocknen lassen. Für Geschenk- oder Baumanhänger zwei Motive zusammenkleben und eine Schlaufe aus Band zum Aufhängen dazwischen legen. Wer mag, bemalt oder verziert die Motive mit Wasserfarbe oder Stiften.

Benötigtes Bastelmaterial und Werkzeug für die Tischdeko

Klebstoff (Tapetenkleister, Holzleim, Papierkleber)

Schere oder Cutter

Paketband oder Papierdraht

Pappschachteln, Grußkarten oder Klopapierrollen

Holzspieße

Stifte, Farbe, Pinsel

Dekomaterial: Fundstücke aus dem Wald wie Moos, Zapfen, Holzscheiben oder Beeren sowie Sterne und Weihnachtsbaumkugeln, Bänder und Schleifen

Tipp: Schöne Marmeladengläser, Schleifen und Bänder, Fundstücke aus dem Garten wie Federn oder Beeren, kleine Äste und Moos, Stoffreste oder schönes Papier in einer Bastelkiste sammeln. Vieles lässt sich für schöne Deko wiederverwenden.

