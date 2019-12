Stand: 10.12.2019 10:58 Uhr

Bienenwachstücher: Alternative zu Frischhaltefolie

Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie, man kann sie entweder kaufen oder selber machen. Jetzt zu Weihnachten sind sie zudem ein tolles nachhaltiges Geschenk. In den Tüchern kann man Käse, Gemüse, Obst oder Brot lagern, transportieren und sogar einfrieren oder sie als Abdeckung für Schüsseln und Schalen benutzen. Sie sind leicht mit warmen Wasser zu reinigen (hartnäckigere Verschmutzungen mit ein wenig Spülmittel lösen) und halten ungefähr ein Jahr. Für Wurst und Fleisch sind sie nicht geeignet, die Wurststulle für unterwegs kann man jedoch gut verpacken. Den Stoff kann man entweder kaufen oder nicht mehr getragene Blusen, Oberhemden, Laken aus Baumwolle oder Leinen oder Fundstücke vom Flohmarkt verwenden, das ist zudem umweltfreundlich.

Einfach selber machen: Bienenwachstücher













Das braucht man für die Tücher:

Bienenwachs, biologisch, unbehandelt (als Platte oder Pastillen)

Stoff, gewaschen und gebügelt, Baumwolle oder Leinen, möglichst dünn (keine synthetischen Stoffe)

Zackenschere, Backpapier, Bügeleisen

Gefäß zum Schmelzen des Wachses, hier eine Konservendose

Bienenwachstücher mit der Bügeleisen-Methode behandeln

Den Stoff in der gewünschten Größe zuschneiden, mit einer Zackenschere sieht es hübscher aus und die Enden fransen nicht so schnell aus. Das Bienenwachs in einer Konservendose im Wasserbad schmelzen, das Wasser sollte nicht kochen. Den Stoff auf eine Lage Backpapier legen, dann das heiße Wachs vorsichtig über den Stoff gießen. Ein zweites Stück Backpapier obenauf legen und mit dem Bügeleisen bei mittlerer Hitze bügeln. Man sieht gut, wie durch die Hitze der Stoff mit Wachs gleichmäßig getränkt wird. Wenn das Tuch vollständig durchtränkt ist, vorsichtig vom Backpapier lösen und entweder kurz in den Händen halten und trocknen lassen oder mit einer Wäscheklammer an die Leine hängen. Überschüssiges Wachs auf dem Backpapier kurz antrocknen lassen, ablösen und wieder verwenden. Dafür entweder direkt auf den Stoff legen oder neu schmelzen.

Eine Bienenwachsplatte von circa 20x30 cm reicht für ungefähr 3 bis 4 Tücher von 30x40 cm Größe.

Dieses Thema im Programm: 18.01.2020 | 08:00 Uhr