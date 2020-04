Stand: 29.04.2020 13:23 Uhr - NDR 1 Radio MV

Coronavirus: Fragen und Antworten zum Thema Reisen

Das Coronavirus hat sich weltweit ausgebreitet. Reisende und Urlauber sind davon massiv betroffen - auch in den norddeutschen Tourismusgebieten. Die Bundesregierung hat eine weltweite Warnung für touristische Reisen ausgesprochen. Kunden dürfen Reisekosten für ihre gebuchte Pauschalreise, die nun nicht mehr stattfinden kann, zurückfordern. Fragen und Antworten zum Thema.

Dürfen Bundesbürger noch ins Ausland reisen?

Die Bundesregierung hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde vom Bundeskabinett angenommen. Die Bundesregierung könne nach wie vor "kein sorgenloses Reisen" empfehlen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. Niemand könne versprechen, dass die Warnung danach aufgehoben werden könne, sagte der SPD-Politiker. Er sei im Gespräch mit den Außenministern der anderen EU-Staaten. "Eine europäische Lösung wäre wünschenswert." Laut dem Auswärtigen Amt ist "weiterhin mit starken und drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen."

Sind Ausflüge an Nord- und Ostsee möglich?

In Norddeutschland dürfen Urlauber und Ausflügler derzeit nicht nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie auf die Ostfriesischen Inseln reisen. Einige Orte wie Cuxhaven haben ihre Strände für auswärtige Besucher gesperrt. Hotels, Campingplätze und private Vermieter dürfen bundesweit mindestens bis zum 3. Mai keine Touristen als Gäste aufnehmen. Ausnahmen: Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Zweitwohnungsbesitzern vom 1. Mai an die Einreise. Zudem dürfen Dauercamper, wenn sie ihren Hauptwohnsitz im Land haben oder ihren Stellplatz als Zweitwohnsitz gemeldet haben, wieder kommen. Schleswig-Holstein lässt Zweitwohnungsbesitzer vom 4. Mai an ihre Immobilie wieder persönlich nutzen. Das Bundesgesundheitsministerium rät von allen privaten Reisen ab, auch innerhalb Deutschlands.

Lässt sich der Sommerurlaub jetzt sicher planen?

Eine sichere Urlaubsplanung für den Sommer 2020 ist weiterhin nicht möglich - weder für Inlands- noch für Auslandsreisen. Die Entscheidung, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in einigen Bundesländern schon Ende Juni beginnen, soll erst später fallen. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, es werde vor dem 14. Juni überprüft, "wie dann weiter zu verfahren" sei. "Die Entscheidung über eine Verlängerung der Reisewarnung muss im Zusammenhang gesehen werden mit den EU-Einreisebeschränkungen an den Außengrenzen, Quarantänebestimmungen in Deutschland bei Rückreise sowie den EU-Binnengrenzkontrollen." Was die Bewegungsfreiheit in Deutschland betreffe, so werde man darüber am 6. Mai mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Findet meine gebuchte Reise statt?

Viele Reiseveranstalter haben gebuchte Reisen, die bis 14. Juni beginnen sollten, abgesagt. Auf ihren Websites informieren die über Details und die Rückerstattung des Reisepreises. Wer frühzeitig selbst storniert, läuft Gefahr, die vertraglich vereinbarten Stornierungskosten zahlen zu müssen, so die Verbraucherzentrale.

Fluggesellschaften haben den Reiseverkehr weitgehend eingestellt. Unter anderem haben die Schweiz, Österreich, Frankreich, Tschechien, Polen und Dänemark ihre Grenzen für Urlauber geschlossen.

Kann ich eine gebuchte Pauschalreise kostenlos stornieren?

Weitere Informationen Reise abgesagt: Welche Rechte haben Kunden? Welche Rechte haben die Kunden und müssen sie um ihr Geld bangen? mehr

Mit der weltweiten Reisewarnung können Kunden alle Pauschalreisen ins Ausland bis 14. Juni 2020 kostenlos stornieren, so der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wer nach diesem Termin verreisen möchte, hat aber bislang kein allgemeines Recht, den gebuchten Urlaub mit Hinweis auf das Coronavirus kostenfrei abzusagen. Die Verbraucherzentrale rät in diesem Fall, sich mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen einer frühen Stornierung genau zu beschäftigen. Nähere Hinweise geben die Verbraucherschützer auf ihrer Website.

Müssen Kunden Reise-Gutscheine akzeptieren?

Sagt ein Reiseveranstalter eine Pauschalreise oder Kreuzfahrt ab, muss er den Kunden ihr Geld erstatten. Viele Unternehmen bieten derzeit als Kompensation Gutscheine an. Sie sind für Verbraucher jedoch bislang keine sichere Alternative, da sie im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters wertlos sind. Deshalb sind Kunden derzeit nicht verpflichtet, sich mit einem Gutschein zufriedenzugeben und sollten vorsichtig sein, wenn sich der Reiseveranstalter auf die derzeitigen Pläne der Bundesregierung beruft, Gutscheine als gesetzliche Ersatzleistung zuzulassen. Hierzu müsste zunächst das geltende EU-Recht geändert werden. Ob diese Änderung kommt, ist noch ungewiss.

Hintergrund: Die Bundesregierung hat vor Ostern eine Gutschein-Regelung auf den Weg gebracht - allerdings bislang nur für Veranstaltungen, nicht für Reisen. Die Gutscheine sollen vom Bund finanziell abgesichert werden. Die Verbraucherzentralen lehnen die Gutschein-Lösung ab - auch, weil Kunden womöglich selbst finanziell stark von der Krise betroffen und daher sofort auf die Rückzahlung angewiesen seien.

Was gilt für Individualreisende?

Wegen der Schließung der Grenzen haben auch diejenigen, die Reiseleistungen einzeln selbst gebucht haben, laut Verbraucherzentrale Chancen, ihr Geld zurückzubekommen - zumindest, wenn sie nach deutschem Recht gebucht haben. Wurde der Vertrag direkt mit einem ausländischen Unternehmen geschlossen, greift dortiges Recht. Viele Unternehmen zeigen sich kulant: So können Kunden der Vermittlungsplattform Airbnb Unterkünfte, die für einen Zeitraum bis Ende Mai gebucht wurden, kostenlos stornieren. Generell raten die Verbraucherschützer: Wer die geplante Reise nicht antreten möchte, sollte versuchen, mit dem Vertragspartner eine einvernehmliche Regelung zu treffen.

Was geschieht, wenn mein Flug ausfällt?

Sagt eine Fluggesellschaft einen gebuchten Flug ab, bekommen Kunden ihr Geld zurück oder können einen Ersatzflug zu einem späteren Zeitpunkt wahrnehmen. Eine zusätzliche Entschädigung muss die Fluggesellschaft zumindest dann nicht leisten, wenn für das Zielland ein Einreiseverbot gilt. Findet der Flug statt, gibt es kein generelles Recht auf Umbuchung oder kostenloses Storno. Viele Gesellschaften bieten aber individuelle Kulanzregelungen und flexible Umbuchungsmöglichkeiten an.

Gibt es Einschränkungen bei der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr und den Regionalverkehr eingeschränkt und passt ihn immer wieder an. Mehrere internationale Verbindungen sind unterbrochen. Die Bahn bittet darum, grenzüberschreitende Reisen bis auf Weiteres zu verschieben. Möglichkeiten für Kunden, Reisen zu verschieben oder zu stornieren, wurden erweitert. Im Fernverkehr können Tickets, die bis zum 13. März gekauft wurden und



für Fahrten bis zum 4. Mai gelten, flexibel und ohne Zugbindung bis zum 30. Juni genutzt oder kostenfrei in einen Gutschein umgewandelt werden.

gelten, flexibel und ohne Zugbindung bis zum 30. Juni genutzt oder kostenfrei in einen Gutschein umgewandelt werden. für Fahrten ab dem 5. Mai gelten, flexibel und ohne Zugbindung bis zum 31. Oktober genutzt werden.

gelten, flexibel und ohne Zugbindung bis zum 31. Oktober genutzt werden. für Gruppen gelten kostenfrei storniert werden. Züge flexibel zu nutzen ist nicht möglich.

Für Fahrkarten, die ab dem 14. März gekauft wurden, gelten die normalen Stornobedingungen. Die wichtigsten Fragen beantwortet die Bahn auf ihrer Website.

Wie ist die Situation bei Kreuzfahrten?

Die Kreuzfahrten ruhen aktuell weltweit. Sämtliche Reisen wurden abgebrochen. Viele Veranstalter bieten kostenlose Umbuchungen an. Auf ihren Websites informieren die Veranstalter über die genauen Regelungen.

Wann zahlt die Reiserücktrittsversicherung?

Eine Rücktrittsversicherung springt ein, wenn die Versicherten selbst krank geworden sind oder einen Unfall hatten. Leiden sie allerdings an Corona, ist die Situation nicht eindeutig, da die Krankheit als Pandemie eingestuft wurde. Diesen Fall schließen manche Versicherer aus.

Welche Länder gelten als Corona-Risikogebiete?

Das Robert Koch-Institut weist seit dem 10. April keine Risikogebiete mehr aus. Das Coronavirus ist mittlerweile weltweit verbreitet. Rückkehrer aus dem Ausland sind seit dem 11. April verpflichtet, sich 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben.

Reiseverbot: Was passiert mit meinem Sommerurlaub? NDR 1 Radio MV - 28.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Kathrin Weigel Wer bereits seinen Urlaub gebucht hat, dem stellen sich in Zeiten von Corona viele Fragen. Der Reiseexperte Max Mergenbaum von "Finanztip" erklärt, welche Optionen bleiben.







3,15 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 28.04.2020 | 05:00 Uhr