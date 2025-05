Feiern. Die Saison 2025/26 Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Die NDR Radiophilharmonie feiert Geburtstag: Die neue Saison steht ganz im Zeichen des 75. Geburtstags der NDR Radiophilharmonie und präsentiert Bekanntes und viele Überraschungen.

Die Saison 2025/2026 wird eine ganz besondere: Die NDR Radiophilharmonie wird 75 Jahre alt. Das wollen wir eine Spielzeit lang feiern mit allem, was dazugehört - und vor allem mit Ihnen. Es erwarten Sie besondere Highlights, tolle Solistinnen und Solisten, viele schöne und spannende Konzerterlebnisse mit der NDR Radiophilharmonie. Am Montag, 19. Mai 2025, um 10 Uhr beginnen wir den Vorverkauf für (fast) alle Konzerte der NDR Radiophilharmonie der Saison 25/26. Wir freuen uns auf Sie!

Beethovens Neunte und Uraufführungen

Am 12. September eröffnen die NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Stanislav Kochanovsky die Spielzeit mit dem Werk, das Freude, Hoffnung, Freiheit und Toleranz einzigartig feiert: Beethovens Neunte Sinfonie. Am Beginn des Abends steht eine Uraufführung: Johannes X. Schachtners "Artefakt", komponiert zum 75. Geburtstag des Orchesters. Im Laufe der Spielzeit werden noch zwei weitere Kompositionen zum Orchesterjubiläum uraufgeführt - von Thorsten Encke und Olga Rayeva.

Artist in Residence: Matthias Goerne

Bei der Saisoneröffnung mit Beethovens Neunter ist er bereits dabei: der Bariton Matthias Goerne, eine der faszinierendsten Sängerpersönlichkeiten der Gegenwart - und unser Artist in Residence 2025/26. Ein Novum, denn einen Artist in Residence gab es in der Geschichte der NDR Radiophilharmonie bisher noch nicht. Während seiner Residenzzeit ist Matthias Goerne in all seinen sängerischen Facetten und in stilistisch sehr verschiedenen Programmen zu erleben: von Bach bis Mahler, von Kantaten über Lieder bis hin zur großen Sinfonie.

Schumann-Tschaikowsky-Festival

Ein Herzstück der Jubiläumssaison ist unser einwöchiges Schumann-Tschaikowsky-Festival im Februar/März 2026. Tschaikowsky verehrte den 30 Jahre älteren Schumann, ließ sich von dessen Werken inspirieren.

"Schumann und Tschaikowsky sind beide romantische Komponisten mit einer großen Leidenschaft für Lyrik und für orchestrale Farben. Schumann war der Pionier der Ausdruckskraft, die Tschaikowsky später mit russischer Intensität und Dramatik bereicherte. Für das Orchester und mich ist dieses Festival eine großartige Gelegenheit, diese Verbindung zu erkunden." Chefdirigent Stanislav Kochanovsky

Aufgeführt werden bekannte und auch weniger bekannte Werke beider Komponisten. Als Solisten sind internationale Klassikstars eingeladen, darunter der Pianist Pierre-Laurent Aimard und der Cellist Truls Mørk sowie auch unser Artist in Residence Matthias Goerne mit einem Liederabend. Im Rahmen des Festivals freut sich die NDR Radiophilharmonie zudem über den Besuch der anderen NDR Ensembles zum 75. Geburtstag: Ein Konzert gestalten das NDR Vokalensemble und das NDR Elbphilharmonie Orchester, dirigiert von Paavo Järvi.

Filmmusik mit Chor

Filmmusik gehört seit vielen Jahren zu unserer Konzertreihe Freistil. In dieser Saison präsentieren wir ein Filmmusik-Konzert der Superlative auf der Bühne des Kuppelsaals. Über 200 Sängerinnen und Sänger der hannoverschen Chorszene werden gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie Filmmusik mit Chor aufführen, unter anderem aus "Avatar", "Herr der Ringe", "Phantastische Tierwesen" und "Star Wars".

"Hannover Proms"

Das darf in unserer Jubiläumssaison nicht fehlen: Ein "Hannover Proms"-Konzert, wie immer durchweht vom Flair der Londoner "Last Night of the Proms". In diesem Jahr mit einem besonderen Debüt, denn die Moderation übernimmt erstmals der beliebte NDR Moderator Yared Dibaba.

NDR Kindermusikfest

Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern ist und bleibt ein wesentliches Anliegen der NDR Radiophilharmonie. In unserer Jubiläumssaison feiert ein besonderes Angebot für junge Gäste seine Rückkehr: das NDR Kindermusikfest. Im Mai 2026 können Kinder ab 5 Jahren die Welt der Musik selbst erforschen und die Instrumente eines Sinfonieorchesters ausprobieren oder auch zusammen spielen. Und zum Abschluss hat das NDR Kindermusikfest dieses Mal noch etwas Besonderes zu bieten: Bei einer neuen Ausgabe der Orchester-Detektive ermitteln die Kinder zusammen mit Spürnase Malte Arkona in Sachen "Aschenputtel". Musikalisch mit dabei sind die NDR Radiophilharmonie und Chefdirigent Stanislav Kochanovsky persönlich.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 19. Mai 2025, um 10 Uhr.

