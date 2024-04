Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Das Mix-Abo 2024/25

Der Mix macht’s: Vier Abende im Paket

Lernen Sie uns in unserer ganzen Bandbreite kennen! Im Freistilkonzert hören Sie Filmmusik live gespielt. In den "Klassik Extra"-Konzerten erleben Sie kurzweilige, moderierte Konzertformate am Sonntag. Und in den Sinfoniekonzerten haben wir ganz besondere Werke für Sie dabei. Mit dem Mix-Abo erhalten Sie vier Konzerte mit mindestens 20% Rabatt gegenüber dem Einzelkartenpreis.

Wählen Sie zwischen diesen beiden Varianten:

Das Mix-Abo 1

Das Mix-Abo 2

