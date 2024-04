Stand: 26.04.2024 11:00 Uhr Die Ticketpreise

Alle Tickets sind sowohl als Einzelkarten wie auch im Abonnement online, telefonisch und an der Abendkasse des NDR Ticketshops erhältlich sowie an diesen weiteren Vorverkaufsstellen (Auswahl):

Künstlerhaus Hannover | Sophienstraße 2, 30159 Hannover

HAZ & NP Ticketshop im Theater am Aegi | Aegidientorplatz 2, 30159 Hannover

HAZ & NP Geschäftsstelle Langenhagen | Marktplatz 5, 30853 Langenhagen

HAZ & NP Geschäftsstelle Neustadt | Am Wallhof 1, 31353 Neustadt

HAZ & NP Geschäftsstelle Burgdorf | Marktstraße 16, 31303 Burgdorf

... außerdem an allen Vorverkaufsstellen, die an das Eventim-Vertriebsnetz angeschlossen sind.

*PK 4 ist teilweise sichtbeschränkt; PK 5 ist sichtbeschränkt.

**Mix-Abos und Einzeltickets für das Benefizkonzert des Bundespräsidenten sind jeweils inkl. €10,- Spende für die Benefizaktion "Projekte zur Prävention von Einsamkeit im Alter"; Tickets für das Weihnachtskonzert sind jeweils inkl. €3,- Spende für die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

***Der Preis für das Zwergen-Abo gilt pro Kind, max. 2 Erwachsene dürfen das Kind begleiten; der ermäßigte Preis gilt für Erwerbslose und Gäste mit Hannover-Aktiv-Pass (Nachweis erbeten) ebenfalls pro Kind und max. 2 Erwachsene.

Einzelkarten

Beim Kauf von Einzelkarten im Webshop des NDR Ticketshops können Sie zwischen den Zahlungsmitteln Kreditkarte, Giropay, PayPal und Lastschrift wählen; bei telefonischer Bestellung können Sie per Rechnung oder Überweisung zahlen. Einzelkarten können nicht storniert werden.

Weitere Informationen U30: Rosarote Aussichten für junge Konzertbegeisterte Für junge Menschen unter 30 Jahren gibt es Konzerttickets für alle NDR Ensembles um die Hälfte ermäßigt. mehr Weitere Ermäßigungen Ermäßigung gibt es für Personen in Ausbildung, alle U30, Erwerbslose, Gäste mit Beeinträchtigung und Schulklassen. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik