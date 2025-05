Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Sinfoniekonzerte C in der Saison 2025/26

Mit persönlicher Note

Musik, die dem Chefdirigenten besonders am Herzen liegt und die er seinem Publikum mit individuellen Interpretationen nahebringen möchte - dafür steht die Reihe C. In dieser Spielzeit spannt Chefdirigent Stanislav Kochanovsky den Bogen von Haydn und Beethoven bis Mahler und Schostakowitsch. Das zweite Konzert der Reihe gehört zu unserem Schumann-Tschaikowsky-Festival und widmet sich unter anderem dem sinfonischen Blick dieser beiden romantischen Komponisten auf Lord Byrons "Manfred"-Gedicht. Ebenso spannend ist die Auswahl der Solisten in dieser Spielzeit, dazu gehören der Geiger Vadim Gluzman, der Cellist Truls Mørk und der Bariton Matthias Goerne, unser Artist in Residence in dieser Jubiläumssaison des Orchesters. Gespannt sein darf man auch auf das dritte Konzert der Reihe C, das der Erste Gastdirigent der NDR Radiophilharmonie Jörg Widmann übernimmt. Er ist dabei in all seinen musikalischen Facetten zu erleben: als Dirigent und Klarinettist mit Werken von Mendelssohn und als Komponist mit seinem zweiten Violinkonzert. Solistin ist dabei seine Schwester, die Geigerin Carolin Widmann.

Als kurzweilige Vorbereitung auf die Konzerte empfehlen wir Ihnen die Konzerteinführung "Auftakt mit Edelmann & Cello", um 19 Uhr im Großen Sendesaal des NDR Konzerthauses.

4 Konzerte

Donnerstags 20 Uhr im Großen Sendesaal im NDR Konzerthaus, Hannover.

