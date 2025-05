Barockkonzerte in der Saison 2025/26 Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Im historischen Ambiente des Galeriegebäudes im Schloss Herrenhausen präsentiert die NDR Radiophilharmonie ihre Reihe "Barock".

Erleben Sie das Orchester zusammen mit namhaften Musikerinnen und Musikern der Alte-Musik-Szene und Barockmusik in werkgerechten Aufführungen und innovativen Interpretationen.

Alte Musik - frisch präsentiert

Ein Highlight gleich im ersten Konzert der Reihe: Unser Artist in Residence, der Bariton Matthias Goerne, ist der Solist bei den Bach-Solokantaten "Ich habe genug" und "Der Friede sei mit dir" - zwei Werke, die Goerne bereits sein ganzes Sängerleben lang begleiten. Gastensemble in unserer Barock-Reihe ist in dieser Spielzeit das Ensemble la festa musicale.

Die Konzertkarten berechtigen am Tag der Aufführung (ab 15 Uhr) zum Besuch der historischen Gartenanlage von Schloss Herrenhausen.

4 Konzerte

Freitags 18 Uhr im Galeriegebäude von Schloss Herrenhausen (mit Ausnahme des Konzerts B3, das im Großen Sendesaal des NDR Konzerthauses stattfindet).

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik