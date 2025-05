Blaue Stunde in der Saison 2025/26

Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr

Für das Auge, für das Ohr und für den Geist sowieso: Eine Blaue Stunde spricht all unsere (Kunst-)Sinne an. Im Fokus einer Blauen Stunde steht ein Bild des Sprengel Museums, dessen Thematik in den gespielten Werken und in Textlesungen musikalisch und literarisch reflektiert wird.