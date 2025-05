Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Freistil-Konzerte in der Saison 2025/26

Von Crossover mit JORIS bis "Jurassic-Park" live to Projection: Die Reihe Freistil bietet auch in der Saison 2025/26 tolle Projekte und viel Abwechslung.

In der Reihe Freistil ist der Name Programm: Filmmusik, Pop, Jazz - hier bewegt sich die NDR Radiophilharmonie frei zwischen ganz verschiedenen Genres und über die Grenzen eines klassischen Orchesters hinaus. Die Saison 2025/26 wird besonders abwechslungsreich! Im Oktober starten wir mit einem Projekt der Superlative: Filmmusik mit Chor. Über 200 Sängerinnen und Sänger der Chorszene Hannover werden gemeinsam mit der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal Highlights aus "Der Herr der Ringe", "Avatar", "Phantastische Tierwesen" u. a. aufführen. Zu unserem Orchesterjubiläum (wir sind 75 geworden!) besucht uns die NDR Bigband und bringt ein Jazz-Rework von Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" mit - die klassische Orchesterfassung spielt die NDR Radiophilharmonie im ersten Teil der Konzerte. Außerdem freuen wir uns auf Joris als Gast. Und im November laden wir Sie zu einem Kinoabend ein, bei dem wir die Musik zu "Jurassic Park" im Format "Live to Projection" spielen.

4 Konzerte

Abo Donnerstag, Abo Freitag oder Abo Samstag im NDR Konzerthaus, Großer Sendesaal (mit Ausnahme von F1, das im Kuppelsaal stattfindet).

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik