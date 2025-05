Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Sinfoniekonzerte A in der Saison 2025/26

Die internationale Klassikwelt in concert

Chefdirigent Stanislav Kochanovsky, renommierte Gastdirigenten sowie international gefeierte Dirigenten der jüngeren Generation prägen zusammen mit herausragenden Interpretinnen und Interpreten die Sinfoniekonzerte der Reihe A. Die sechs Abonnementkonzerte mit großer Sinfonik und Solokonzerten der Klassik und Romantik sowie ausgesuchten Kompositionen des 20. und 21. Jahrhunderts versprechen außergewöhnliche Konzerterlebnisse. Mit dem Auftaktkonzert der Reihe A 2025/26 eröffnen wir zugleich unsere Jubiläumssaison. Auf dem Programm: Beethovens Neunte mit Chefdirigent Stanislav Kochanovsky. Unser Artist in Residence Matthias Goerne übernimmt die Partie des Solo-Baritons im berühmten Schlusssatz, der Ode an die Freude. Zum Saisonfinale freuen wir uns im Sinfoniekonzert A6 auf ein besonderes Wiedersehen: Am Pult steht dann der ehemalige Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie Andrew Manze.

Erleben Sie vorab in der Konzerteinführung "Das Gelbe Sofa" im Großen Sendesaal Künstlerinnen und Künstler des Abends im persönlichen Gespräch mit Friederike Westerhaus: jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Ab Einlass (1,5 Stunden vor Konzertbeginn) und nach den Freitags-Konzerten der Reihe A können Sie Getränke im Großen Foyer genießen. Wir freuen uns auf Sie!

6 Konzerte

Donnerstags 20 Uhr und freitags 19 Uhr im Großen Sendesaal im NDR Konzerthaus, Hannover (mit Ausnahmen des Sinfoniekonzerts A1, das im Kuppelsaal stattfindet).

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik