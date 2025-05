Matthias Goerne ist Artist in Residence in Hannover Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Wir begrüßen herzlich Matthias Goerne! In dieser Spielzeit wird er als Artist in Residence mit der NDR Radiophilharmonie eng zusammenarbeiten.

Ein Artist in Residence bei der NDR Radiophilharmonie - das ist eine Premiere, denn in der Geschichte des Orchesters gab es das bisher noch nie. Für die Jubiläumssaison hat die NDR Radiophilharmonie eine der faszinierendsten Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit als Residenzkünstler eingeladen: den Bariton Matthias Goerne. Seine Stimme ist unverwechselbar, seine Interpretationen und seine Bühnenpräsenz sind einzigartig. In seiner einjährigen Residenzzeit in Hannover ist Matthias Goerne in allen Facetten und mit stilistisch ganz unterschiedlichen Programmen zu erleben: von Bach bis Mahler, von Kantaten über Lieder bis hin zur großen Sinfonie.

Erleben Sie Matthias Goerne in der Saison 2025/26 in diesen Konzerten

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik