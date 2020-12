Bei Anruf Theater! Stand: 08.12.2020 13:35 Uhr NDR Kultur vermittelt Ihnen Schauspieler aus dem Thalia Theater - für knisternden Theaterzauber übers Telefon.

Für viele von Ihnen gehört der vorweihnachtliche Theaterbesuch wahrscheinlich zum Advent wie Glühwein und Lebkuchen. Obwohl die Bühnen im Norden gerade leider mal wieder geschlossen bleiben müssen, vermitteln NDR Kultur und das Thalia Theater Ihnen einen Schauspieler oder eine Schauspielerin frei Haus per Telefon - für sinnliche Begegnungen mit dem nötigen Abstand.

Holen Sie sich das Thalia nach Hause

Wir möchten trotzdem für inspirierende und berührende Momente sorgen. Am vierten Adventswochenende kommen bekannte und beliebte Ensemblemitglieder wie André Szymanski ("Dantons Tod") oder Toini Ruhnke ("Der Geizige") des Hamburger Thalia Theaters ins Studio am Rothenbaum. Von dort aus rufen sie Sie von NDR Kultur in ganz Norddeutschland an und überraschen Sie mit kurzen Gedichten, dramatischen Szenen oder spannenden Geschichten.

Die intimen Kurzauftritte dauern ungefähr zehn Minuten - genau richtig, um zwischen dem Geschenkebestellen, Feiertagseinkäufen und der letzten Adventsbäckerei noch einmal innezuhalten. Genau richtig für alle, denen ohne Theater, Konzerte und Lesungen gerade zu Hause manchmal die Decke auf den Kopf fällt. Ein Live-Highlight in der Vorweihnachtszeit - trotz Corona.

Machen Sie mit und bewerben Sie sich jetzt - für ein Rendezvous im Advent mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin aus dem Ensemble des Thalia Theaters. Wir können zwar nur eine begrenzte Anzahl von Begegnungen möglich machen, aber damit möglichst viele etwas davon haben, stellen wir die Highlights online und senden auch Kurzauftritte im Radio.

