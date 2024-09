"Mit dem Rücken zur Wand" – Demokratieprojekte unter Druck Die Ampelkoalition hatte sich die Stärkung der Demokratie und den Kampf gegen Rechts groß auf die Fahnen geschrieben. Vor anderthalb Jahren brachten SPD, Grüne und FDP deshalb gemeinsam das "Demokratiefördergesetz" in den Bundestag ein. Es sollte Vereine und Initiativen unterstützen, die sich für die Demokratie einsetzen. Doch mittlerweile blockiert die FDP das Gesetz.

Ein Jugendclub in einem kleinen Ort im niedersächsischen Landkreis Göttingen. Hier trifft sich Sozialarbeiter Moritz Keppler mit mehreren Jugendlichen. Sie wollen heute gemeinsam Buttons produzieren.

Was man auf den ersten Blick nicht sieht: Hier im südlichen Niedersachsen ist die rechte Szene stark: So ist etwa die Zahl der rechtsextremen Straftaten im Landkreis Göttingen auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Sozialarbeiter Keppler beobachtet, dass sich andersdenkende Menschen wegen der rechten Dominanz oft nicht mehr trauen, sich zu Wort zu melden.

Daran wollen Keppler und sein Team etwas ändern. Gemeinsam haben sie das Projekt stay#dorfkind entwickelt. Eines ihrer Ziele ist, dass Jugendliche einen sicheren Anlaufort haben, sich austauschen können und lernen, wie sie rechtem Gedankengut entgegentreten können.

Im Jugendclub im Südharz hilft Moritz Keppler den Jugendlichen mit der Button-Maschine. "Bunt vernetzt" steht auf den Ansteckern für ein örtliches Bündnis gegen Rechtsextremismus. Annika ist 20 Jahre alt und im Ort aufgewachsen. Sie findet gemeinsame Aktionen wie diese wichtig, um Rechtsextremismus in ihrem Heimatort entgegenzutreten.

Zukunft vieler Projekte unsicher

Doch aktuell ist unklar, ob diese präventive Arbeit im kommenden Jahr im Landkreis fortgeführt werden kann. Stay#dorfkind finanziert sich hauptsächlich über das Programm "Demokratie leben" vom Bundesfamilienministerium – so wie hunderte anderer Projekte in ganz Deutschland. Doch die Unterstützung ist zeitlich befristet. Jedes Mal bangen Projekte wie dieses am Ende einer Förderperiode ums Überleben. Sie wünschen sich von der Bundespolitik eine Möglichkeit, längerfristig gefördert zu werden.

Auch in Erfurt warten sie dringend auf Unterstützung durch die Bundespolitik. Franz Zobel und seine Kollegin Theresa Lauß arbeiten für "ezra", eine Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. In der Erfurter Innenstadt nahe der Staatskapelle schildern sie einen Vorfall aus dem Jahr 2020. Damals hatte eine Gruppe mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene mehrere junge Menschen auf offener Straße zusammengeschlagen. Sie habe einige von ihnen später zur Polizei begleitet, sich um die psychologische Betreuung gekümmert und geholfen, die Gerichtsprozesse vorzubereiten, erzählt Lauß.

Gemeinsam mit drei weiteren Kolleg:innen sind Lauß und Zobel für ganz Thüringen zuständig – und das bei steigenden Fallzahlen. 2023 gab es mit 176 dokumentierten Vorfällen den zweithöchsten Wert innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Franz Zobel sagt: "Im Grunde genommen verteidigen wir hier jeden Tag mit dem Rücken zur Wand die Grundrechte."

Sie finanzieren ihre Arbeit aktuell durch Gelder von Bund und Land. Doch das eine ist an das andere gekoppelt. Nach dem Erfolg der rechtsextremen AfD bei den Landtagswahlen ist aktuell unklar, mit wie viel Geld "ezra” 2025 gefördert wird.

FDP blockiert Gesetz

Dabei gibt es längst einen Gesetzentwurf, der solch eine Situation verhindern sollte. Bereits im März 2023 haben SPD, FDP und Grüne gemeinsam das "Demokratiefördergesetz" vorgestellt und es als wichtigen Eckpfeiler im Kampf gegen Rechts angepriesen. Lisa Paus von den Grünen, eine der beiden zuständigen Ministerinnen, gab sich damals zuversichtlich: Damit werde die "prekäre Situation der Projekte" abgeschafft und eine langfristige Förderung ermöglicht.

Doch seitdem ist nichts passiert. Die FDP, die das Gesetz anfangs mitgetragen hat, blockiert es nun und hat "Fragezeichen", wie Gyde Jensen von der FDP-Bundestagsfraktion formuliert. Jensen wirft die Frage auf, ob der Staat zivilgesellschaftliche Initiativen und Projekte überhaupt mit Geldern aus dem Bundeshaushalt fördern sollte.

Moritz Keppler wünscht sich von der Politik konkrete Unterstützung für seine Arbeit. Er sagt: "Wir haben es mit einer professionalisierten, extremen Rechten zu tun, die Thinktanks hat, wo Leute das hauptberuflich machen." Angesichts dessen von der Zivilgesellschaft zu erwarten, dass sie "die Demokratie ehrenamtlich nach Feierabend rette" sei realitätsfern. Was es stattdessen für den Kampf für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus brauche, seien verlässliche und stabile Strukturen und einen langen Atem.