NDR Kultur PopUp! Konzerte: LaLeLu singen in der Worpsweder Biomarkthalle Stand: 19.09.2024 08:15 Uhr Drei Orte standen zur Abstimmung - die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer hat sich für die Biomarkthalle "Moorrübe" in Worpswede entschieden. Somit singt LaLeLu am 26. September zwischen Regalen, Obstkörben und Co.

Am 26. September gibt das A-cappella-Comedy-Ensemble LaLeLu ein NDR Kultur PopUp! Konzert. In der Abstimmung der NDR Kultur Hörerinnen und Hörer hat sich die Worpsweder Biomarkthalle gegen die Wäscherei in Pinneberg und die Katastrophenschützer in Grevesmühlen durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch!

Industriedenkmal beherbergt zweites NDR Kultur PopUp! Konzert

Die Biomarkthalle "Moorrübe" in Worpswede ist der Treffpunkt für alle, die an Kunst und ökologischen und nachhaltigen Lebensmitteln interessiert sind. Früher wurden dort Loren für den Torftransport gefertigt, nun stehen hier Kreativität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. "Hier verbinden sich auf einzigartige Weise Bio und Worpsweder Kunst auf 500 Quadratmetern mit Geschichte", so Oliver Helvogt, der die "Moorrübe" betreibt. LaLeLu wird direkt zwischen den Regalen, Obstkörben und Co. in der denkmalgeschützten ehemaligen Maschinenhalle auftreten.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 13.09.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop