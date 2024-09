Nacht der Kirchen: 80 Gemeinden in Hamburg machen Sonnabend mit Stand: 18.09.2024 15:47 Uhr Am Sonnabend öffnen wieder mehr als 80 christliche Gemeinen in der ganzen Stadt ihre Türen für die Nacht der Kirchen. Das Motto in diesem Jahr lautet "Was glaubst du denn".

Die Duvenstedter Cantatekirche wird am Sonnabend, den 21. September zur Schlagerkirche mit DJs und Dancefloor. Die Christianskirche in Ottensen wird zur Krimikirche und der katholische Mariendom in St. Georg zur Akkordeonkirche. Man spürt: Die Gemeinden wollen sich an diesem Abend von einer ungewöhnlichen Seite zeigen.

Hip Hop in der Barmbeker Kreuzkirche

In der Kreuzkirche in Barmbek gibt es wieder Kabarett. Und Hip-Hop zum Ausprobieren für Jugendliche bietet die Lokstedter Petrus Kirche an. Musikalisch experimentell wird es in der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern: Die High-Energy-Live-Band Aggregat trifft dort mit ihrem Techno-Sound auf die Organistin Anne Michael an ihrem neuen Instrument. Auf dem DESY-Campus in Bahrenfeld gibt es Veranstaltungen zum Thema "Wissenschaft trifft Glaube". Das detaillierte Programm für die Nacht der Kirchen ist auf der Internetseite der Nacht der Kirchen abrufbar.

Gospel in Borgfelde

Erfahrungsgemäß geht im Afrikanischen Zentrum in Borgfelde mit viel Gospel den ganzen Abend die Post ab. Einen Einblick in die Glaubenswelt ägyptischer Christen erhält man in der koptischen Kirche im Schröderstift, die auch zur Nacht der Kirchen ihre Türen öffnet. Alle Veranstaltungen an diesem Abend kostenfrei.

NDR-Bühne in der Mönckebergstraße

Das größte ökumenische Kirchenevent Norddeutschlands findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung findet am Sonnabend, 21. September, um 19 Uhr an der NDR-Bühne in der Mönckebergstraße statt - unter anderem mit Bischöfin Kirsten Fehrs, Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) und dem katholischem Erzbischof Stefan Heße. Die Bühne wird nachmittags bis in den späten Abend von Gospelchören und Popmusikern wie Jessy Martens und Julian Sengelmann bespielt.

