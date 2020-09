Sendedatum: 07.09.2020 20:05 Uhr

Marie Reim

Bei den Eltern musste es ja so sein, dass Marie Reim ins Schlagergeschäft einsteigt, schließlich ist sie die Tochter von Michelle und Matthias Reim. Die Musik liegt der Nachwuchssängerin also im Blut. Und schon hat die 20-Jährige ihr Debütalbum veröffentlicht. Der Song "Weil das Mädels so machen" ist die zweite Single aus ihrem Erstlingswerk "14 Phasen".

Marie Reim ist mit dem Titel seit dem 7. September als Neuvorstellung in der TOP 15 Hitparade von NDR 1 Niedersachsen vertreten.

