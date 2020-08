Funkbilder - der Tag

Die Sendung fasst am Nachmittag die wichtigsten Themen aus Niedersachsen und der Welt zusammen. Sie erläutert Hintergründe und Zusammenhänge, gibt eine Einschätzung und zeigt klare Meinung. In der Rubrik "Klartext" kommentieren Reporter und Korrespondenten das Geschehen - und in der Rubrik "Stichwort" erläutern sie komplexe Sachverhalte - klar, verständlich und auf den Punkt. Christiane Köller, Julia Vogt, Arne-Torben Voigts und Jan Starkebaum übernehmen abwechselnd die Moderation.

Funkbilder - der Tag ist eine moderne Neuauflage des ältesten Radiomagazins in Deutschland. Hören Sie rein - immer Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen.

Außerdem in der Sendung: Der Nachrichtenüberblick aus den Regionalstudios um 17 Uhr

Aktuelle Verkehrsinformationen aus Niedersachsen

Alle weiteren Sendungen Die Sendungen von NDR 1 Niedersachsen Aktuelle Themen, gute Laune und tolle Musik - das ist NDR 1 Niedersachsen. Hier gibt es alle Sendungen im Überblick. mehr