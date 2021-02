Aktuelle Nachrichten

NDR 1 Niedersachsen informiert schnell und zuverlässig über alles Aktuelle: Ob es in der weiten Welt geschieht oder in der nahen Heimat - kein anderes Programm bringt so viel Radio aus allen Regionen. Fünf Studios und sieben Korrespondentenbüros sind über das ganze Land verteilt. Sie sorgen dafür, dass NDR 1 Niedersachsen immer ganz nah dran ist an dem, was die Menschen bewegt. Mehrmals am Tag gibt es Nachrichten aus Ihrer Region eigens für die unterschiedlichen Landesteile. Die Satelliten-Übertragungswagen sind schnell vor Ort und unsere Reporter überall auf Achse.

Nachrichten aus Ihrer Region Mehrfach täglich erhalten Sie in "Regional" aktuelle Informationen aus Ihrer Umgebung. Und zwar um 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 13.30 und 14.30 Uhr.



Regionale Tageszusammenfassung:

Um 15 Uhr senden wir eine ausführliche Tageszusammenfassung der aktuellen Informationen aus Ihrer Umgebung.

Mit unseren Regionalmagazinen sind wir besonders "nah dran am Hörer": Sei es durch regionale Reportagen, Veranstaltungshinweise, Wetter oder Verkehrsmeldungen aus der Region. Mit NDR 1 Niedersachsen wissen Sie immer, was in Ihrer Region passiert!

Funkbilder - der Tag

Die Sendung fasst am Nachmittag die wichtigsten Themen aus Niedersachsen und der Welt zusammen. Sie erläutert Hintergründe und Zusammenhänge, gibt eine Einschätzung und zeigt klare Meinung. In der Rubrik "Klartext" kommentieren Reporter und Korrespondenten das Geschehen - und in der Rubrik "Stichwort" erläutern sie komplexe Sachverhalte - klar, verständlich und auf den Punkt. Christiane Köller, Julia Vogt, Andreas Kuhnt und Jan Starkebaum übernehmen abwechselnd die Moderation.

Funkbilder - der Tag ist eine moderne Neuauflage des ältesten Radiomagazins in Deutschland. Hören Sie rein - immer Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen.

Sport auf NDR 1 Niedersachsen

NDR 1 Niedersachsen fühlt sich dem Sport und den Aktiven des Landes in besonderer Weise verpflichtet. Brandheiße Sportmeldungen werden in die Nachrichtenblöcke eingebunden. Dazu bietet unser Programm, insbesondere am Wochenende, Sportsendungen an. Zum Beispiel am Sonnabend und Sonntag um 17.30 Uhr, wenn die Spiele auf den Plätzen oder in den Sporthallen gerade beendet sind.

Weil wir immer und überall ganz nah dran sein wollen, ist uns auch der Fußball der Ober- und der Regionalliga besonders wichtig: Unsere Reporter sind live dabei, wenn die Tore fallen. NDR 1 Niedersachsen ist überall für Sie am Ball und hält sie mit den aktuellen Ergebnismeldungen auf dem Laufenden.

