"Kennste das?" - Das Niedersachsen-Rätsel

Kennste das? Wenn du von der Verlobungswiese über die Bratwurst immer bergauf läufst, tief durchatmest und dann plötzlich auf dem höchsten Berg in Niedersachsen stehst? Oder wenn du deine Nase in den Wind hältst, genau da, wo Niedersachsen zu Ende ist und die Nordsee anfängt? Und kennste auch die kleinen, mittleren und großen Städte, in denen es jeden Tag anders duftet, wo Porzellan bemalt wird, ein Turm steht, der schiefer ist als der von Pisa und die Ortsschilder zweisprachig sind?

Rätselspaß mit den NDR 1 Kids

Emilia, Leonie, Mathilda, Mila und Neele wissen das und machen sich jetzt jeden Sonntag einen Spaß daraus, uns an genau diese Orte zu führen - jedenfalls gedanklich. In unserem neuen Quiz "Kennste das?" beschreiben uns die plietschen Mädchen Orte, Flüsse und Sehenswürdigkeiten in Niedersachsen. Wer sie erkennt, kann ein DAB+ Radio gewinnen.

Mitmachen und gewinnen!

Sonntags zwischen 10 Uhr und 11 Uhr geben unsere NDR 1 Kids unterschiedliche Hinweise im Programm von NDR 1 Niedersachsen zum gesuchten Ort. Wenn Sie erraten, welcher Ort gesucht ist - gleich anrufen! Die Telefonnummer lautet: (0 8000) 88 00 99. Unter allen Teilnehmenden mit der richtigen Lösung verlost NDR 1 Niedersachsen ein DAB+ Radio. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.