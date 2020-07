Gesucht: Ihr Lieblingsplatz in Niedersachsen

Welcher Ort ist Ihr ganz persönlicher Lieblingsplatz in Niedersachsen? Ist es der Strandkorb auf Juist? Die Bank unter dem Apfelbaum im Alten Land? Oder doch der Hobbykeller mit der Modell-Eisenbahn? Erzählen Sie uns von dem Ort, an dem Sie sich am wohlsten fühlen! Wir möchten mit Ihnen gemeinsam Ihren Lieblingsplatz besuchen. Unsere Reporter kommen bei Ihnen vorbei und stellen Ihren Lieblingsplatz im Radio bei NDR 1 Niedersachsen, sonnabends um 10.20 Uhr und im NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen, ebenfalls sonnabends um 19.30 Uhr vor.

Mein Lieblingsplatz: Im Sattel einer Harley Hallo Niedersachsen - 25.07.2020 19:30 Uhr Rentner Jan Gielians aus Bad Bentheim ist Rocker aus Leidenschaft. Die obligatorische Harley Davidson ist für ihn und seine Freunde kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung.







Erzählen Sie uns von Ihrem Lieblingsplatz!

Schreiben Sie uns, wo Ihr Lieblingsplatz in Niedersachsen liegt. Mit ein bisschen Glück besuchen wir Sie.

