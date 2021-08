Die 60-Sekunden-Zeitmaschine

Die Moderatoren Carsten Thiele und Jens Krause blicken täglich in den Kalender: Welche Kuriositäten sind an diesem Tag vor Jahren geschehen? Was hat die Menschen bewegt? Welches historische Ereignis hat sich abgespielt? Sei es die Erfindung der Flensburger Verkehrssünderkartei, die Aufnahme von Elvis' erster Platte für seine Mutter oder das letzte Konzert der Beatles auf einem Dach in London. Es gibt viele Geschehnisse, die langsam in Vergessenheit geraten. NDR 1 Niedersachsen erinnert an diese Ereignisse und erzählt die Geschichten dazu. In 60 Sekunden machen Carsten Thiele und Jens Krause mit den Hörern eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Schalten Sie ein: Täglich - von Montag bis Freitag - um 5.40 Uhr, 9.40 Uhr und 13.20 Uhr.

Hier gibt es die Folgen zum Nachhören