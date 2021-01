Stand: 23.12.2020 13:49 Uhr Die Blaue Stunde

Sie haben es sich verdient: Nach einem arbeitsreichen Tag im Büro, in der Werkstatt oder im Freien bringen Sie die Moderatoren Monika Walden und Jens Krause im Wechsel mit der Blauen Stunde sweet, soft & lazy in den Feierabend. Ob noch im Auto oder schon Zuhause auf der Couch: Es gibt Musik pur zum Entspannen und Genießen. Außerdem hat die Blaue Stunde auch musikalische Überraschungen parat. Sie ist wie die berühmte Pralinenschachtel: Man weiß nie, was alles drin ist - nur, dass es lecker ist. Genießen Sie Ihren Feierabend mit NDR 1 Niedersachsen, immer von Montag bis Freitag zwischen 18 und 19 Uhr.

