Stand: 08.06.2020 09:20 Uhr Radiokirche auf NDR 1 Niedersachsen

Zwischentöne

"Erzähl’ mir mehr. Eine Geschichte mit Tiefe und voller Geborgensein" - das gibt es bei Zwischentöne. Zum Team der Andachtsautoren gehören nicht bloß Pastorinnen, Pfarrer und Diakone. Mit dabei sind auch Menschen, die einfach und gut erzählen, was sie trägt und hält. Montag bis Freitag um 9.45 Uhr - nachzuhören auch in der Mediathek des NDR.

Skripte zu Zwischentöne Zwischentöne: "Darunter ein Lächeln" Sie sitzt da, ihren toten Sohn im Arm - und lächelt. In einer Pietà-Figur hat Pfarrer Maik Stenzel eine tröstliche Botschaft entdeckt. mehr

Nachtgedanken

Die Nachtgedanken der Kirche im NDR, das sind pointiert ausgelegte Zitate aus Kunst, Literatur und Bibel. Oder einfach nur kurze Gedanken, die am Ende des Tages nachklingen können. "Kommen Sie gut durch die Nacht", jeweils von Montag bis Sonntag gegen 21.50 Uhr in der Sendereihe Nachtgedanken - nachzuhören auch in der Mediathek des NDR.

Skripte zu Nachtgedanken Nachtgedanken: "Was dem Tag Glanz verleiht" Etwas Gold ist aus jedem Tag herauszuwaschen, glaubt Dirk Tecklenborg, Gemeindereferent in Lingen. Egal, wie grau der Alltag auch ist. mehr

Dat kannst mi glöven! - Die gar nicht platte Andacht

"Mit Gott un över Gott kann man allerbest up Platt snacken." Davon sind sie überzeugt, die Pastorinnen und Pastoren, Prädikanten und Religionslehrer, die im Plattdeutsch ihrer Region von Zuversicht, Lebenssinn und Gemeinschaft erzählen. Montag bis Freitag um 14.20 Uhr. Auch nachzuhören in der NDR Mediathek.

Weitere Informationen Dat kannst mi glöven: "Advent anners" Es wird anders sein. aber: Weihnachten ist "nichtweito kriegen", meint Superintendent Martin Krarup aus Buxtehude. mehr

Noch eine Frage - Das Kirchenlexikon

"Warum lässt Gott das Böse zu?", "Darf eine Pastorin in Highheels auf die Kanzel?", "Was bedeutet Karfreitag?" Kleine und große Hörerfragen zu Glaube, Bibel und den Kirchen in zwei Minuten beantworten? Der evangelische Pastor Oliver Vorwald und der katholische Theologe Andreas Brauns tun es. Immer sonnabends um 9.20 Uhr.

Himmlische Hits

"Halleluja" mit Jeff Buckley, "One of us" von Joan Osborne oder Herbert Grönemeyer mit "Mensch". In zahlreichen Liedern geht es um Glaube, Hoffnung, Liebe. Mit diesen Titeln beschäftigt sich die Sendereihe "Himmlische Hits". Popsongs, Schlager oder Oldies werden geistlich befragt. Autoren sind der katholische Theologe Andreas Brauns und der hannoversche Radiopastor Oliver Vorwald. Und zwar jeden Sonntag um 9.20 Uhr, und auch in der NDR Mediathek.

Der Zwischenruf

Pointiert, persönlich, biblisch fundiert. Das ist das Profil der Radiokolumne "Zwischenruf". Gäste aus den Kirchen nehmen darin ein aktuelles Thema in den Blick. Meinungsstark, unterhaltsam, kurz und knapp. Zum Team der Zwischenrufer gehören unter anderem der katholische Propst Martin Tenge (Hannover) und der hannoversche Landesbischof Ralf Meister. Sonntags um 12.40 Uhr und in der NDR Mediathek.

Um die kirchlichen Beiträge bei NDR 1 Niedersachsen kümmern sich die Redaktionen der Evangelischen Kirche im NDR und des Katholischen Rundfunkreferats.