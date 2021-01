Wir in Niedersachsen

Egal ob bei der Arbeit, unterwegs oder zu Hause - Britta von Lucke, Michael Thürnau und Sören Oelrichs sorgen für gute Laune über den ganzen Tag hinweg. Natürlich informieren Sie auch darüber, was in Niedersachsen so los ist und wie Ihre Sterne stehen. Die größten Pop-Songs, die schönsten Oldies, deutsche Kulthits stehen ebenso auf dem Programm wie der Hit-Jackpot und die Entenjagd. Immer Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen.

Außerdem in Wie in Niedersachsen Stündlich Nachrichten

Regionale Informationen aus Niedersachsen um halb

Aktuelle Verkehrsinformationen schon vor den Nachrichten

