Das war's: Ihr Wochenrückblick

Sonnabends um 7.20 Uhr und 14.50 Uhr und sonntags um 12.20 Uhr.

Sieben Tage, in denen viel passieren kann: Oft vergeht die Woche so schnell, dass man nicht mehr weiß, was am Anfang der Woche geschehen ist. NDR 1 Niedersachsen Reporter Andi Gervelmeyer fragt jedoch noch einmal genau nach. Allwöchentlich legt er sich in Niedersachsens Fußgängerzonen auf die Lauer und fragt: "Was ist denn Ihr Thema der Woche"?

Jedes Thema ist willkommen

Fußball, politische Geschehnisse, das Wetter, die eigene Hochzeit oder die Geburt der Enkeltochter. Der hartnäckige Reporter entlockt sogar Geheimnisse und lässt nicht locker! Diese Rubrik ist jede Woche eine Überraschung, denn die Inhalte sind völlig überraschend und sorgen immer wieder für das ein oder andere Schmunzeln.