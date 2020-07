Gartentipps mit Ralf Walter

Jeden Sonnabend um 6.50 Uhr hat NDR 1 Niedersachsen Garten-Experte Ralf Walter einen Gartentipp für Sie. Der Jahreszeit entsprechend ist alles mit dabei: Wie mache ich meinen Garten winterfest, was muss der Hobbygärtner tun, damit der Garten im Sommer in voller Blütenpracht steht? Wie bekämpfe ich diverse Schädlinge und wo lege ich am besten meine Kräuterschnecke an? Ralf Walter gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen.