Der Sport von seiner schönsten Seite

Freitags von 20.05 bis 20.30 Uhr

Die Sendung Sportland präsentiert den Sport in Niedersachsen in seiner ganzen Breite: Zahlreiche Erstligisten liefern sich in diversen Sportarten spannende Nordderbies, Top-Athleten feiern ihre Medaillen bei olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Die Sendung Sportland ist dabei, wenn Erfolge und Titel gefeiert werden, aber auch wenn Niederlagen und Enttäuschungen verdaut werden müssen. Auch der kleine Verein mit der großen Tradition oder der Ausnahmesportler mit der ganz besonderen Leistung finden in Sportland ihren Platz.

Jeden Freitag von 20.05 bis 20.30 Uhr wird ein spannendes Sportthema vertieft und die Geschichte hinter dem Erfolg erzählt. Dazu informiert Sportland aktuell über parallel laufende Spiele und Wettkämpfe und schaltet live zu den NDR 1 Niedersachsen Reportern in die Stadien. Moderation: Jörg Schimmelpfennig.