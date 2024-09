Sendedatum: 15.09.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Roswitha Schreiner

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 22. September mit Roswitha Schreiner.

Durch „Liebling Kreuzberg“ wurde Roswitha Schreiner einem Millionenpublikum bekannt. In der Berliner Kult-Serie spielte sie ab 1986 die Tochter von Manfred Krug. 25 Jahren später kehrt Liebling Kreuzberg als Spielfilm zurück – und natürlich ist Roswitha Schreiner dabei. Im Gespräch mit Michael Thürnau spricht sie über die Dreharbeiten damals und heute und verrät, wieso sie einen Biergarten auf Bali eröffnet hat.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

