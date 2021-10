Stand: 16.05.2019 13:22 Uhr Hör mal 'n beten to: Plattdeutsche Mittagsplauderei

Die plattdeutsche Mittagsplauderei "Hör mal 'n beten to" hören Sie Montag bis Samstag um 11.50 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen. Die aktuellen Beiträge finden Sie immer in unserem Podcast.

Die plattdeutsche Mittagsplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind.