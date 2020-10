Die Musik meines Lebens: Knacken Sie den Hit-Jackpot! Stand: 22.10.2020 15:58 Uhr Sie sind Hit-Experte? Dann rätseln Sie mit und gewinnen Sie viermal täglich Bares - beim Hit-Jackpot.

Vom 26. Oktober bis zum 27. November spielen wir das beliebte Musik-Rate-Spiel viermal täglich und: es wird noch spannender! Denn ab jetzt heißt es: erst anrufen, dann Titel hören und Interpreten erkennen. Sie kennen sich mit Musik aus? Dann machen Sie mit und knacken Sie den Hit-Jackpot!

Mitmachen ist ganz einfach

Montags bis freitags rufen wir bei uns im Programm zum Mitspielen auf. Dann sind Sie an der Reihe: Seien Sie mutig sein und sich bewerben - kostenlos per Telefon unter (0 8000) 60 70 80. Mit etwas Glück sind Sie der erste Anrufer und Sie spielen bei uns im Programm um den Hit-Jackpot. Wir spielen Ihnen drei Titel für wenige Sekunden an. Benennen Sie die gesuchten Interpreten richtig, knacken Sie den Jackpot und gewinnen mindestens 100 Euro - liegen Sie falsch, gehen Sie leer aus und der Jackpot steigt um 100 Euro. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 26.10.2020 | 07:20 Uhr