Viel Spaß bei der Arbeit Stand: 22.07.2021 06:20 Uhr Schorse verschenkt jeden Donnerstag ein DAB+ Radio für viel Spaß bei der Arbeit. Möchten Sie auch eins? Dann bewerben Sie sich!

Wir wollen, dass Sie viel Spaß bei der Arbeit haben! Deshalb verschenkt Schorse jeden Donnerstag ein brandneues DAB+ Radio. Egal, ob Büro, Baustelle oder Backstube - egal, ob Emsland, Weserbergland oder Wendland: Schorse bringt das Radio persönlich bei Ihnen vorbei! Sie haben noch kein Radio an Ihrem Arbeitsplatz, Ihr Radio ist kaputt gegangen oder Sie wollen Schorse mal live erleben? Dann bewerben Sie sich!

DAB+ Radios: Tour quer durch Niedersachsen

Viele Hörerinnen und Hörer hat Schorse mit dem DAB+ Radio schon eine Freude gemacht. In Ummern bei Gifhorn freute sich Floristin Susanne Tietje über das erste DAB+ Radio. Dank Dachdecker Ulrich Kohlrautz läuft NDR 1 Niedersachsen jetzt auch über den Dächern im Landkreis Osnabrück. Im Schwinge-Sperrwerk bei Stadersand wacht das DAB+ Baustellenradio gemeinsam mit Sperrwerkwärter Sven Wiese über den aktuellen Wasserstand und Landwirt Lennart Asche kann beim Sortieren und Abwiegen der Kartoffeln in der Kartoffelscheune wieder NDR 1 Niedersachsen hören. Alle glücklichen Radiobesitzerinnen und - besitzer der DAB+ Tour sehen Sie in der Bildergalerie.

Mitmachen und DAB+ Radio gewinnen!

Mitmachen ist ganz einfach: Erzählen Sie uns, warum gerade Sie ein neues DAB+ Radio am Arbeitsplatz brauchen. Füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. Oder Sie kontaktieren uns über die NDR Niedersachsen App. Mit etwas Glück kommt Schorse mit einem Digitalradio vorbei.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

