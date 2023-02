Besuchen Sie uns im NDR Landesfunkhaus!

Wollten Sie immer schon einmal wissen, wo der Moderator sitzt, den Sie täglich bei NDR 1 Niedersachsen hören? Oder wie es im Fernsehstudio von Hallo Niedersachsen aussieht? Dann besuchen Sie uns im Landesfunkhaus in Hannover und blicken Sie hinter die Kulissen des NDR in Niedersachsen!

Für Gruppen von zehn bis 25 Personen bietet der NDR kostenlose Funkhausführungen an. Das Mindestalter für Kinder ist die Altersstufe der 4. Grundschulklasse. Einzelpersonen können sich gern bereits gemeldeten Gruppen anschließen. Während der rund zweistündigen Führung erfahren Sie jede Menge Wissenswertes über den NDR und besuchen natürlich auch die Produktionsbereiche von Hörfunk und Fernsehen sowie die Sendesäle des Landesfunkhauses. Und mit etwas Glück treffen Sie auch auf die bekannten Stimmen und Gesichter aus Hörfunk und Fernsehen, um Ihre Fragen direkt loszuwerden.

!!!Wichtiger Hinweis!!!

Aufgrund der Empfehlungen des Robert Koch Instituts zum Umgang mit dem Coronavirus hat sich der NDR entschlossen ab sofort bis auf Weiteres die Besucherführungen abzusagen. Uns ist die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter sehr wichtig. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Wir informieren Sie umgehend an dieser Stelle, wenn der Führungsbetrieb wieder aufgenommen wird.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder sich anmelden möchten, kontaktieren Sie uns gerne wie folgt:



Per Telefon unter: 0511 988-2345 (dienstags und donnerstags von 8:30 bis 10:30 Uhr)

oder

per E-Mail an: funkhausbesuch@ndr.de

Oder füllen Sie bitte das folgende Formular vollständig aus, dann melden wir uns gerne bei Ihnen zurück.

Möchten Sie im Rahmen Ihrer Führung in der NDR Studioküche Mittag essen oder Kaffee trinken? Ein Besuch der NDR Studioküche ist von montags bis freitags ab 13:45 Uhr möglich: