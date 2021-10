Die Musik meines Lebens: Ihre Wunschhits!

Jeder hat ein ganz bestimmtes Lieblingslied, das besondere Erinnerungen weckt. Ob es nun ein Lied der Beatles ist, von Abba, Nena, Michael Jackson oder Chris DeBurgh. Erzählen Sie uns, welches Lied Sie seit langer Zeit begleitet und woran es Sie erinnert. Immer samstags von 10 Uhr morgens bis 17 Uhr sowie sonntags zwischen 6 und 18 Uhr spielen wir im Programm von NDR 1 Niedersachsen Ihre Lieblingslieder und erzählen Ihre Geschichte dazu.

Machen Sie mit!

Wünschen Sie sich Ihre Wunschhits bei NDR 1 Niedersachsen über das Formular. Wichtig: Erzählen Sie uns, warum Sie diesen bestimmten Titel hören möchten, welche Geschichte Sie damit verbinden und warum es die Musik Ihres Lebens ist. Samstags sowie sonntags sprechen wir in der Sendung dann mit Hörer*innen und erfüllen zusätzlich Musikwünsche per Postkarte und per NDR Niedersachsen App. Bitte vergessen Sie hier Ihren Namen und Wohnort nicht.

Von Pop bis Kult, die Klassiker aus der Disco-Zeit, Kultschlager zum Mitsingen oder die aktuellen Hits.

