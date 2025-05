Sendedatum: 27.04.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Sebastian Fitzek

Arne Torben Voigts wird künftig exklusiv die „Stars am Sonntag“ bei NDR 1 Niedersachsen präsentieren. Am 4. Mai begrüßt Moderator Arne Torben Voigts Sebastian Fitzek in seiner Sendung.

Sebastian Fitzek ist Deutschlands bekanntester Thriller-Autor. Seine Romane schocken Millionen von Leserinnen und Leser. Jetzt wurde Sebastian Fitzek allein an einem Tisch sitzend und kichernd in einer Bar gesehen. Was es damit auf sich hatte, verrät der 53-jährige im Gespräch mit Moderator Arne-Torben Voigts.

Bislang gab es ein ganzes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren für “Stars am Sonntag“. Künftig wissen die berühmten Gäste, dass im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen Arne Torben Voigts auf sie wartet. Vor Überraschungen sind sie aber dennoch nicht gefeit: „Ich freue mich total darauf, hinter die Fassaden der Promis zu blicken und die Menschen dahinter kennenzulernen. Interviews sind ja immer besonders überraschend, wenn sie abweichen von den üblichen Standardfragen. Das ist mein Ziel“ sagt der neue Gastgeber.

Die nächsten Gäste 11. Mai | Oliver Rohrbeck

18. Mai | Mark Keller

25. Mai | Heinz Rudolf Kunze

1. Juni | Rufus Beck

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 27.04.2025 | 11:00 Uhr