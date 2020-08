Sendedatum: 22.12.2019 20:05 Uhr

Der Große Liederabend

Der "Große Liederabend" ist am letzten Sonntag eines Monats zu hören. Neben den Volksweisen aus 500 Jahren Kulturgeschichte finden die großen Klassik-Melodien, Hits aus Operette und Musical, lange nicht mehr gehörte Schlagerschätzchen, Evergreens und die Musik der deutschen Liedermacher Platz in der Sendung: vom Thomanerchor über die NDR Radiophilharmonie bis hin zu Reinhard Mey, Vico Torriani, Ina Müller und Louis Armstrong. "In dieser Sendung gibt es Musik, die nur noch selten im Radio zu hören ist. Wir wühlen uns durch das NDR Archiv und bekommen auch viele Anregungen von unseren Hörerinnen und Hörern", sagt NDR Redakteur Roger Lindhorst, der die Sendung im Wechsel mit Philipp Beisteiner moderiert. Aber auch neuere Produktionen finden ihren Platz, wenn sie in die Klangwelt des Liederabends passen.

Aus Volksliederabend wurde der "Große Liederabend"

Die Anfänge der Sendung gehen in das Jahr 2003 zurück. Ursprünglich hieß sie "Der Große Volksliederabend" und lief zum Wechsel der Jahreszeiten und am Maifeiertag. Seit 2017 ist sie monatlich im Programm von NDR 1 Niedersachsen zu finden. Und sie ist bunter und abwechslungsreicher geworden. Darum hat sie auch einen neuen Namen bekommen: Aus dem "Großen Volksliederabend" wurde "Der Große Liederabend". Die entspannte Anmutung mit vielen "Weißt Du noch?" ist erhalten geblieben. Dazu hat jede Sendung einen besonderen Schwerpunkt, zum Beispiel Jahreszeiten, Musicals, Opernball, Instrumental-Hits, Urlaub & Reise, Wundertüte, Teenager-Melodie oder Klassik-Klassiker.

Schreiben und Lieblingslied wünschen

In unregelmäßiger Folge gibt es Liederabende, die ausschließlich aus Musikwünschen bestehen. Ob Volkslied, Schlagerschätzchen aus längst vergangenen Zeiten, Klassik-Hit oder Evergreen - schreiben Sie uns einfach über dieses Kontaktformular und wünschen Sie sich Ihr Lieblingslied. Sie werden von der Redaktion informiert, wenn Ihr Wunsch erfüllt wird.

Wir versuchen so viele Wünsche, wie möglich, zu erfüllen!

