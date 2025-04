Sendedatum: 27.04.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Margot Käßmann

Arne Torben Voigts wird künftig exklusiv die „Stars am Sonntag“ bei NDR 1 Niedersachsen präsentieren. Am 27. April begrüßt Moderator Arne Torben Voigts Margot Käßmann in seiner Sendung.

Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden ab dem 30. April in Hannover erwartet, wenn der Evangelische Kirchentag seine Pforten öffnet. Unter ihnen wird auch Deutschlands prominenteste Pastorin sein. Die ehemalige Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann ist zwar im Ruhestand. Aber wenn es um ihre Herzensthemen geht, meldet sie sich nach wie vor zu Wort. Im Gespräch mit Arne-Torben Voigts macht die Theologin Lust auf das Erlebnis „Kirchentag“ mit rund 1.500 Veranstaltungen an fünf Tagen.

Bislang gab es ein ganzes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren für “Stars am Sonntag“. Künftig wissen die berühmten Gäste, dass im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen Arne Torben Voigts auf sie wartet. Vor Überraschungen sind sie aber dennoch nicht gefeit: „Ich freue mich total darauf, hinter die Fassaden der Promis zu blicken und die Menschen dahinter kennenzulernen. Interviews sind ja immer besonders überraschend, wenn sie abweichen von den üblichen Standardfragen. Das ist mein Ziel“ sagt der neue Gastgeber.

