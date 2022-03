Umfrage zur Landtagswahl in SH: Günther erwartet "knappes Rennen" Stand: 31.03.2022 15:17 Uhr Knapp sechs Wochen vor der Wahl setzen Gewinner und Verlierer der aktuellen Umfrage auf Stimmengewinne im Wahlkampf-Endspurt. Es sei noch alles offen, betonen die Spitzenkandidaten.

Die Ausgangslage: Wenn bereits am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, dann würde die CDU in Schleswig-Holstein laut einer aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR mit Abstand stärkste Kraft mit 36 Prozent. Gefolgt von der SPD mit 20 und den Grünen mit 18 Prozent. Die FDP würden 8 Prozent wählen, 6 die AfD und 4 den SSW.

Laut Umfrage würde es für eine schwarz-grüne Koalition im Land reichen. Das bedeutet, die FDP als Teil der jetzigen Jamaika-Koalition würde für eine Regierungsbildung nicht mehr gebraucht. Möglich wäre rechnerisch auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Für eine Ampel würde es laut Umfrage aktuell knapp nicht reichen. Sie erreichte genau die Hälfte der Stimmen der im Parlament vertretenen Parteien.

CDU-Chef Günther erfreut über "stabil hohe" Zustimmungwerte

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther nannte die Infratest-Zahlen ein gutes Zwischenergebnis. Die "stabil hohen" Zustimmungswerte für die Landesregierung seien beruhigend. Aber: Er erwartet ein "knappes Rennen". Denn es sei klar, dass die SPD eine Regierung bilden wolle, egal wie klar die CDU vorne liegt. Deswegen müsse man so stark sein, dass keine Mehrheiten gegen die CDU gebildet werden könnten, so Günther. Er warb erneut für eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition.

SPD-Kandidat Losse-Müller: "Es ist noch mehr drin"

Günthers Herausforderer von der SPD, Thomas Losse-Müller, kämpft weiter für ein SPD-geführtes Bündnis - auch wenn seine Partei laut infratest dimap 16 Punkte hinter der CDU liegt. Umfragen seien Umfragen, so der SPD-Spitzenkandidat. Die Wahl werde sich am 8. Mai entscheiden. "Es ist noch mehr drin", sagte Losse-Müller. Man habe eine gute Basis. Die SPD habe die richtigen Konzepte. Ein "Weiter so" könne es nicht geben.

Grüne Heinold verweist auf ihre persönlichen Werte

Die Spitzenkandidatin der Grünen und Finanzministerin Monika Heinold hob die hohen Zustimmungswerte für die Landesregierung hervor und sagte, das liege auch an den Grünen. Auch die Werte für ihre Person zeigten, dass die Menschen mit ihrer Arbeit zufrieden seien. Das motiviere, so Heinold. Sie hat in der Umfrage die zweithöchsten Zustimmungswerte im Land hinter Ministerpräsident Günther. Jetzt gehe es darum, mit Inhalten um grüne Stimmen zu werben.

Buchholz wirbt für FDP als Regierungspartei

Auch FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz will mit der Rolle seiner Partei in der Regierung werben. "Ich glaube, wir werden in den letzten fünf Wochen noch ganz viele Leute überzeugen können, dass die Liberalen diesem Land - auch an der Regierung - richtig gut getan haben", sagte er. Mit dem Umfrageergebnis ist er nicht zufrieden: "Wir sind noch nicht da, wo wir hingehören", sagte er. Buchholz machte klar, dass seine Partei nicht für eine Jamaika-Koalition zur Verfügung stehe, wenn es für Schwarz-Grün reiche. "Wir werden nichts mitmachen, wobei wir nicht gebraucht werden".

Nobis setzt auf AfD-Plakate und -Infostände

Jörg Nobis, Spitzenkandidat der AfD, ist mit dem Umfragewert von sechs Prozent nicht zufrieden. "Ich würde mir mehr wünschen." Der Wahlkampf gehe aber erst jetzt los. Mit Plakaten, Wahlkampfveranstaltungen und Infoständen schaffe die AfD auch sieben oder acht Prozent. Er ist sich sicher: "Es kann sich noch alles drehen und wesnden."

SSW-Kandidat Harms kann sich Regierungsbeteiligung vorstellen

Der Spitzenkandidat des SSW, Lars Harms, freute sich über das Umfrageergebnis von vier Prozent. Die Tolerierung einer Regierung nach der Wahl schloss er aus, eine Regierungsbeteiligung an einer Koalition aus demokratischen Parteien nicht. Festlegen auf eine Möglichkeit wollte Harms sich nicht: "Alle Kombinationen sind eine Option", sagte er.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein