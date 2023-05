Stand: 10.05.2023 07:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SH hat hohe Erwartungen an Flüchtlingsgipfel

Bund und Länder kommen heute in Berlin zum Flüchtlingsgipfel zusammen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fürchtet, ohne eine Verständigung könne die Akzeptanz für eine humanitäre Flüchtlingspolitik sinken. Ebenso wie die Grünen und der SSW fordert die CDU mehr Geld, damit Städte und Kommunen Flüchtlinge auch unterbringen können. Die FDP will eine Änderung der Migrationspolitik, unter anderem durch schnellere Verfahren und Sicherung der Außengrenzen. Die SPD sieht die Forderungen an den Bund als Ablenkungsmanöver. Das Land habe im vergangenen Jahr einen Überschuss von einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Er forderte die Regierung zum Handeln auf. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

Offenbar Millionenschaden bei Feuer in Thumby

In Thumby im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Abend die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes abgebrannt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge zerstört oder stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden - die Brandursache steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Millionenschaden. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

Weltumsegler Wilfried Erdmann ist tot

Der schleswig-holsteinische Abenteurer und Buchautor Wilfried Erdmann ist tot. Er wurde 83 Jahre alt und starb nach Angaben seiner Frau am späten Montagnachmittag. Erdmann umsegelte als erster Deutscher allein die Welt - von 1966 bis 1968 war er mit seinem Holzboot "Kathena" unterwegs. Erdmann lebte in Goltoft an der Schlei (Kreis Schleswig-Flensburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

Lübecks Bürgermeister kassiert Rüge vom Hauptausschuss

Der Hauptausschuss der Hansestadt Lübeck hat Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) eine Rüge erteilt. Die Bürgerschaft hatte einen entsprechenden Antrag gegen ihn gestellt, weil Lindenau über Details der geplanten Schließung der Senioreneinrichtung Heiligen Geist Hospital gelogen haben soll. Wichtig: Bei der Rüge geht es konkret nicht um den Vorwurf der Lüge. Darauf reagierte Lindenau erleichtert. Er werde gegen diese abgeschwächte Rüge nicht vorgehen, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Er will weiterhin den Fraktionen mit aller Offenheit für Gespräche zur Verfügung stehen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

Umfrage #NDRfragt vor Kommunalwahl: Infrastruktur ist großes Thema

Welche Themen beschäftigen die Schleswig-Holsteiner vor der Kommunalwahl am kommenden Sonntag? An einer nicht repräsentativen Umfrage von #NDRfragt nahmen etwa 2.900 Menschen teil. Immer wieder fielen die Antworten Infrastruktur, Mobilität und ÖPNV. Dabei geht es den Menschen zum Beispiel um den Ausbau von Radwegen bis hin zu besseren Busverbindungen. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sich wünschen, dass es den Autofahrern leichter gemacht wird - mit mehr Parkplätzen in der Innenstadt zum Beispiel. Der Klimaschutz ist auch ein Thema, um das sich die Kommunalpolitikerinnen und -politiker kümmern sollen, ebenso der Mangel an Wohnungen oder der Ausbau von Kita-Plätzen. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:00 Uhr

Bombe unter Kita Schwentinental soll morgen entschärft werden

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die unter einem Kindergarten in Schwentinental (Kreis Plön) liegt, soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein offenbar morgen entschärft werden. Ab 9 Uhr soll laut Polizei in einem Radius von 500 Metern um die Bombe ein Sperrbezirk eingerichtet werden. Bis 10 Uhr müssen Anwohner den Sperrbereich verlassen. Danach soll die Bombe durch einen Schacht aus dem Loch geholt und anschließend im Kindergarten entschärft werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 08:30 Uhr

Sparkassen-Tourismusbarometer: Rekordumsatz in SH

10,4 Milliarden Euro hat der Tourismus in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Das geht aus dem aktuellen Tourismusbarometer hervor, das der Tourismusverband Schleswig-Holstein am Dienstag gemeinsam mit dem Sparkassen- und Giroverband präsentiert hat. Vor der Pandemie lag der Bruttoumsatz noch bei 9,7 Milliarden Euro. Eines der größten Probleme sieht der Vorsitzende des Tourismusverbandes Hans-Jürgen Lütje im Arbeitskräfte-Mangel: Der Tourismus sichere fast 170.000 Arbeitsplätze, die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte sinke jedoch stetig. | NDR Schleswig-Holstein 10.05.2023 06:30 Uhr

Wetter: Erst Sonne, später Wolken und Regen

Heute gibt es an der Ostsee am Vormittag noch heitere Phasen, von Westen her kommen Wolken, Regen und auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf Amrum, 14 Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein).

