Stand: 03.05.2024 09:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuerwehr Heide lädt zum Tag der offenen Tür ein

Die Feuerwehr der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) veranstaltet am kommenden Sonntag das erste Mal seit sechs Jahren wieder einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 17 Uhr stellt sich die Feuerwehr am sogenannten Blaulichttag vor. Mit Übungs-Feuerlöschern können die Besucherinnen und Besucher ein echtes Feuer löschen. Dazu präsentieren sich auch der Rettungsdienst, weitere Katastrophenschutzeinheiten und die Bundeswehrfeuerwehr mit einem Flugfeldlöschfahrzeug. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Anklage fordert lebenslange Haft, Verteidigung will Unterbringung in Psychiatrie

Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Brokstedt am Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) hat die Anklage in ihrem Plädoyer lebenslange Haft gefordert. Der mutmaßliche Täter habe völlig unvermittelt in einer Alltagssituation ihm völlig fremde Menschen getötet. Die Staatsanwältin hält den Angeklagten für voll schuldfähig. Sollte das Gericht ihrem Antrag folgen, wäre das Strafmaß für Ibrahim A. 15 Jahre Gefängnis, ohne Aussicht, danach entlassen zu werden. Verteidiger Björn Seelbach forderte am Donnerstag die Unterbringung seines Mandanten in einer psychiatrischen Einrichtung. Aufgrund seiner psychotischen Störungen sei sein Mandat nicht schuldfähig. Für den Fall, dass das Gericht die Frage der Schuldfähigkeit anders bewerte, beantragte der Verteidiger eine Gesamtstrafe zu zehn Jahren wegen zweifachen Totschlags sowie vierfacher gefährlicher oder schwerer Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 07:00 Uhr

Drei neue Wohngebiete in Lohe-Rickelshof

Die Gemeindevertretung in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) hat die Ausweisung neuer Wohnflächen an drei Standorten beschlossen. Laut Bürgermeister Kai Tange (SPD) haben sich bereits drei Investoren für die Entwicklung von Wohngebieten an die Gemeinde gewandt. Es sollen insgesamt 500 bis 600 Wohneinheiten entstehen. Tange rechnet mit gut 1.000 Menschen, die sich im Zuge der Northvolt-Ansiedlung in Lohe-Rickelshof niederlassen. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 08:30 Uhr