Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

THW Kiel ziehen ins Final Four ein

Trotz eines Neun-Tore-Rückstands im Hinspiel ist der THW Kiel mit einen31:21 Sieg über die Franzosen aus Montpellier am Donnerstagabend in das Final Four der Handball Champions League eingezogen. "Da sieht man, mit wieviel Willen man doch Spiele gewinnen kann. Und umso trauriger natürlich, wenn man sieht, was wir von der Leistung her abliefern können - und wo wir diese Punkte liegen gelassen haben", resümierte THW-Kapitän Patrick Wiencek. Nach dem schlechten Hinspiel in Montpellier seien die "Zebras" auf Wiedergutmachungskurs gewesen - "deswegen sind wir so hart reingegangen", so der Kapitän weiter. Das Final Four findet am 8. und 9. Juni in Köln statt. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

SH Netz AG prüft Stromnetz mit Hubschraubern

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind erneut Hubschrauber in der Nähe von Hochspannungsleitungen unterwegs. Die Schleswig-Holstein Netz AG kontrolliert nach eigenen Angaben, die Leitungen nach Schäden. So soll die Stromversorgung im Land weiterhin sichergestellt werden. Bereits gestern waren in der Region Hubschrauber unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Kiel: Neuer DRK-Laden für Umstands- und Kindermode

Der DRK-Kreisverband Kiel eröffnet jetzt seinen ersten Laden für gebrauchte Umstands- und Kindermode in der Kieler Innenstadt. "Rund & Lütt" befindet sich in der Küterstraße auf 200 Quadratmetern Fläche. Die Erlöse gehen an gemeinnützige Projekt, unter anderem das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut. Das Geschäft soll aber auch Eltern die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, sagt Leiterin Valeska Wehleit: "Wir wollen auch ein Stück weit einen Begegnungsort schaffen. Über kurz oder lang wolle man auch kleine Angebote wie Workshop-Seminare schaffen, so die Leiterin weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

