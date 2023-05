Stand: 11.05.2023 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther zufrieden mit Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels

Nach langen Verhandlungen hat der Bund den Ländern eine Milliarde Euro mehr für die Versorgung von Geflüchteten zugesagt. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens von Bund und Ländern. Mit dem Geld für dieses Jahr sollen die Länder ihre Kommunen entlasten können. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) spricht nach dem Treffen von einem zähem Ringen. Er sagte, der Bund habe anerkannt, dass es sich um eine Daueraufgabe handelt und er sich auch dauerhaft an der Finanzierung der Flüchtlingskosten beteiligen wird. Auch bei den Fragen zur Begrenzung und Steuerung der Migration und der europäischen Verteilung sei man ein Stück weitergekommen, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 06:00 Uhr

Bombe unter Kita in Schwentinental soll heute entschärft werden

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die unter einem Kindergarten in Schwentinental (Kreis Plön) liegt, soll heute entschärft werden. Ab 9 Uhr soll laut Polizei in einem Radius von 500 Metern um die Bombe ein Sperrbezirk eingerichtet werden. Bis 10 Uhr müssen Anwohner den Sperrbereich verlassen. Danach soll die Bombe durch einen Schacht aus dem Loch geholt und anschließend im Kindergarten entschärft werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 06:00 Uhr

Verkehrsgewerkschaft EVG informiert über nächsten Warnstreik

Bahnreisende müssen sich möglicherweise bald erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Verkehrsgewerkschaft EVG will am Vormittag mitteilen, wann sie wieder streiken will. Wie lange der Arbeitskampf diesmal dauern soll, ist noch offen. Fachleute halten es aber für möglich, dass auch ein mehrtägiger Streik angekündigt werden könnte. Die EVG verhandelt im Moment mit insgesamt 50 Bahn-Unternehmen über mehr Geld für die Beschäftigten. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel verliert gegen Paris Saint-Germain

Den Handballern des THW Kiel droht das Aus im Viertelfinale der Champions League. Die Mannschaft verlor gestern das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zuhause mit 27:31. Das Rückspiel findet am 17. Mai in Paris statt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 06:00 Uhr

Fußball Regionalliga: Lübeck verliert gegen Bremen

In der Fußball Regionalliga hat der VfB Lübeck 1:2 gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen verloren. Damit verpassten die Lübecker die Chance, den Nachwuchs des HSV von der Tabellenspitze zu verdrängen. Aus Sicht von Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer war es kein gutes Spiel seiner Mannschaft. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 06:00 Uhr

Kommunen brauchen Wärmekonzepte: Welcher Energieträger ist der beste?

Sämtliche 78 größeren Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein müssen sich jetzt mit dem Thema Wärmekonzepteauseinandersetzen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Konzepte für ihre Kommune zu erarbeiten. Das bedeutet viel Arbeit - zunächst muss eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Wo wird wie in privaten und öffentlichen Gebäuden geheizt? Wieviel Bedarf gibt es - auch was die Sanierung betrifft? Und welcher Energieträger ist der beste? Auf dem Land lässt sich zum Beispiel die Abwärme von Biogasanlagen nutzen. Möglich sind auch Solarthermie oder Erdkollektoren. Die Gemeinden müssen individuell entscheiden, welches der beste Weg ist. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:00 Uhr

Hitzige Landtagsdebatte über früheres Verbot von Öl- und Gasheizungen

Der schleswig-holsteinische Landtag hat am Mittwoch über die Pläne der schwarz-grünen Landesregierung hinsichtlich Öl- und Gasheizungen diskutiert. Die FDP hatte im Vorwege einen Dringlichkeitsantrag gestellt, da sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) dafür ausgesprochen hatte, das vom Bund geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen um fünf Jahre vorzuziehen. Im Landtag bekräftigte Goldschmidt seine Forderung. CDU-Fraktionschef Tobias Koch hält dagegen: Solange nicht klar sei, ob bis 2040 andere Alternativen zur Verfügung stehen, sei es falsch, das Verbot vorzuziehen. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller von der SPD befürchtet, der Weg über Verbote werde zu großen sozialen Verwerfungen führen. Das Land müsse vielmehr massiv in Wärmenetze und die Energiewende investieren. Oliver Kumbartzky von der FDP kritisierte, das geplante Gesetz sei schon in seiner jetzigen Fassung für die Bürger nicht stemmbar. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 07:00 Uhr

Wetter: Erst Wolken, am Abend Sonne

Der Tag beginnt dunstig und wolkig. Im Laufe des Tages kann es gebietsweise auch regnen. Später lockert sich die Wolkendecke und die Sonne kommt durch. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 20 Grad in Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2023 | 06:00 Uhr