Offenbar Millionenschaden bei Feuer in Thumby Stand: 10.05.2023 08:59 Uhr In Thumby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Abend die Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Fahrzeuge zerstört oder stark beschädigt.

Um kurz vor 21 Uhr wurden die Anwohner in Thumby über Radiodurchsagen und Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Der Grund: Es kam zur Entwicklung von Brandgasen. In der ganzen Region Schwansen war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Auch in Schleswig konnten die Menschen den Brand sehen.

Viele Helfer waren schnell vor Ort

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 150 Einsatzkräften an. Nach Angaben eines Sprechers des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde war in der Nähe gerade eine Funkübung - deshalb konnten die Helfer schnell vor Ort sein.

Wohnhaus und benachbarte Halle unbeschädigt

Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf ein reetgedecktes Wohnhaus und auf eine Halle neben der Scheune übergreifen konnten. Eine Drehleiter aus Eckernförde wurde angefeuert. In der Halle wurden Trecker, Mähdrescher und landwirtschaftliche Gerätschaften zerstört. Die Scheune selbst ist nun abgebrannt.

Hoher Schaden, Brandursache unklar

Insgesamt dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Ein Sprecher der Polizeileitstelle sagte am Morgen, der Schaden könnte sich durchaus im Millionenbereich bewegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2023 | 06:30 Uhr