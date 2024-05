Stand: 03.05.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Seeadler-Jungtier im Erlebniswald Trappenkamp geschlüpft

Im Erlebniswald Trappenkamp im Kreis Segeberg ist ein Seeadler-Jungtier geschlüpft. Das soll dort zum ersten Mal passiert sein. Laut der Projektgruppe Seeadler-Schutz Schleswig-Holstein geht es den Seeadlern im Norden immer besser. Vorsitzender, Günter Kalin sagt, es gebe in freier Wildbahn 152 Paare mit eigenen Revieren. Und die Seeadler breiten sich weiter aus, so Kalin: "Im Großteil der Raum Plön, Ostholstein und Lauenburg. Da haben wir eine hohe Seeadler-Brutdichte. Zunehmend ist das da also sehr stark besetzt, drum drängt der Adler nach Westen an die Nordsee-Küste und die Elbmündung. Da sind jetzt also auch ständig neue Reviere." | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Betroffenheit nach Farbattacke auf Synagoge in Bad Segeberg

Die jüdischen Gemeinden im Land sind nach einer Farbattacke auf das Synagogen-Denkmal in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) entsetzt. Dort hatten Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Tafel mit einer pro-palästinensischen Parole beschmiert. Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein sagt: "Man würde eher meinen, dass man das an eine jüdische Gemeinde direkt aufträgt. Aber an ein Denkmal, für alle verstorbenen, ermordeten Juden aus dem Bereich Bad Segeberg und Umgebung von vor über 80 Jahren - das haben wir überhaupt gar nicht verstanden." Der Staatsschutz ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

AKN: Ersatzverkehr auf der Linie A2 in Norderstedt

Auf der AKN-Linie A2 zwischen Norderstedt Mitte und Quickborner Straße (beide Kreis Segeberg) gibt es von Freitagabend bis Mittwochmorgen ein Ersatzverkehr. In dem Streckenabschnitt wird laut AKN an den Gleisen gearbeitet. Die Haltestelle Norderstedt Mitte wird nur mit Bussen angefahren. In Richtung Neumünster fahren ab Friedrichsgabe und Moorbekhalle auch Züge. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

