Kleine Krankenhäuser sollen Geburtshilfe behalten können Stand: 10.05.2023 06:00 Uhr Die geplante Krankenhausreform sorgt für viel Unruhe. Gerade kleine Krankenhäuser fürchten, dass sie Abteilungen schließen müssen. Für die Geburtshilfe soll es jetzt aber eine Ausnahme geben.

von Katharina Seiler

Bund und Länder haben sich in ihren Gesprächen über die Umsetzung der Krankenhausreform darauf verständigt, dass auch kleine Krankenhäuser ihre Geburtshilfe-Abteilungen behalten können, wenn sie das denn wollen. Das hat der stellvertretende gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, dem NDR bestätigt. "Es soll keine Strukturvorgabe geben, dass die Geburtshilfe nicht auch in einem Level 1 Krankenhaus vorhanden sein kann", sagte der Braunschweiger Pantazis.

VIDEO: Geburten bald nur noch in Groß-Kliniken? (18.04.2023) (4 Min)

Geburtshilfe soll zur Grundversorgung gehören

Nach der Reform sollen die Krankenhäuser nämlich je nach ihrer Größe in verschiedene Level eingeteilt werden. Das heißt kleine Krankenhäuser in Level 1 sollen nicht mehr alles anbieten, sondern nur für eine medizinische Grundversorgung zuständig sein. Jetzt steht fest: dazu kann auch die Geburtshilfe gehören. Wie die geplante Krankenhausreform insgesamt umgesetzt werden soll, darüber finden noch weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern statt. Bis zum Sommer will man sich auf Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt haben.

