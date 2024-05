Stand: 03.05.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Tag der Pressefreiheit: Journalist Mascolo an Lübecker Schule zu Gast

An der Thomas-Mann-Schule in Lübeck steht heute der Welttag der Pressefreiheit im Fokus des Unterrichts. Dort diskutiert der renommierte Journalist Georg Mascolo mit einer 11. Klasse des Gymnasiums. Mascolo war unter anderem Chefredakteur des Spiegel und leitete den Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die Veranstaltung ist Auftakt des bundesweiten Projektes "Journalismus macht Schule" . Dabei kommen Medienvertreter mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch, um zum Beispiel über die Gefahr von Fake-News zu sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

Dachstuhl-Brand in Buchhorst

Ein Brand in einem Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Buchhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Donnerstag einen Schaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Leitstelle brauchte die Feuerwehr zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

CHE Ranking: Uni Lübeck besonders gut

Der Studiengang Medizin an der Universität Lübeck sticht mit einer besonders guten Bewertung aus dem CHE Hochschulranking 2024 hervor. Auch der Studiengang Mathematik hat dieses Jahr eine überdurchschnittliche Bewertung von den Studierenden bekommen. 841 Bachelor-Studierende aus Lübeck haben an der Umfrage teilgenommen. Sie gilt als Evaluationsmittel für Hochschulen und ist bundesweit zentraler Wegweiser für Studienanfänger. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2024 08:30 Uhr

